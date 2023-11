Padova, al via processo sui 33 atti di nascita di bimbi con due mamme

Si apre in tribunale il procedimento legato alla decisione della Procura della città veneta di impugnare gli atti di nascita relativi a 37 figli di coppie omogenitoriali: se fossero rettificati le mamme non biologiche perderebbero qualunque diritto. “La Giustizia è del preminente interesse del minore che si dovrebbe occupare e mi chiedo se togliere una madre ad un bambino, quindi renderlo di fatto orfano di una delle due genitrici, sia un’azione davvero nel suo interesse”, dice uno dei legali a Repubblica

Inizia oggi a Padova il processo civile per la vicenda che ha visto la Procura della città veneta impugnare, a giugno, 33 atti di nascita di figli - 37 bambini - di coppie omogenitoriali, nello specifico di due mamme. Donne che hanno deciso che scenderanno in piazza ogni martedì fino alla vigilia di Natale. Se il tribunale decidesse di rettificare gli atti di nascita, le mamme non biologiche perderebbero qualunque diritto nei confronti dei loro figli.

“La Procura non si è limitata, come a Milano, ad impugnare le ultime registrazioni, ma è andata indietro nel tempo, fino al 2017, decidendo di annullare i certificati anche di bimbi che oggi hanno 7 anni”, spiega a Repubblica l’avvocato Michele Giarratano, che difende 15 delle 33 coppie. “La Giustizia è chiamata a decidere se da domani a questi figli va cancellata per decreto una delle due mamme, quella che non li ha partoriti. La Giustizia però è del preminente interesse del minore che si dovrebbe occupare e mi chiedo se togliere una madre ad un bambino, senza tenere dei legami, degli affetti, quindi renderlo di fatto orfano di una delle due genitrici, sia un’azione davvero nel suo interesse. Sarà una battaglia lunga”.

La vicenda

La Procura di Padova a giugno ha impugnato 33 atti di nascita che riconoscono ai figli di coppie omogenitoriali gli stessi diritti degli altri. Si tratta di bambini concepiti all’estero con fecondazione eterologa e poi riconosciuti in Italia come figli di entrambe le madri. Gli atti di nascita sono tutti quelli registrati dal sindaco Sergio Giordani dal 2017. Le famiglie hanno ricevuto delle raccomandate che di fatto chiedono di cancellare il nome della madre non biologica. Questo perché nel diritto italiano non è presente la figura della “seconda madre”, né la possibilità per la donna di assegnare al figlio biologico il cognome della compagna. "Sono casi uguali, non c'è nessun motivo per differenziare. Le notifiche dell'impugnazione arriveranno a tutte le 33 coppie", aveva detto all’Ansa Valeria Sanzari, la Procuratrice di Padova facente funzioni. “Io sono tenuta a far rispettare la legge e con l'attuale normativa non posso fare altro”, aveva aggiunto.