Body neutrality, TikTok e Polizia di Stato per una rete più inclusiva

In occasione della Giornata della Salute Mentale, celebrata in tutto il mondo il 10 ottobre, TikTok Italia, Parole O_Stili e Polizia di Stato hanno presentato il Manifesto #BodyNeutrality, una guida che invita a usare un linguaggio consapevole, inclusivo e libero da stereotipi e giudizi sui corpi. L’iniziativa è stata lanciata a Roma, all’interno del truck “Una vita da social” della Polizia Postale, allestito in Piazza della Cancelleria e aperto a istituzioni, creator, scuole e cittadini. Da cinque anni ottobre è per TikTok il mese dedicato al benessere mentale , con campagne e progetti dentro e fuori dall’app. Nel 2025 il tema scelto è la body neutrality, un argomento sempre più presente nel dibattito sociale e istituzionale. L’obiettivo è stimolare una riflessione collettiva sul potere delle parole nella percezione di sé e degli altri, promuovendo un dialogo autentico e costruttivo. Perché il modo in cui raccontiamo i corpi - i nostri e quelli degli altri può essere un atto di libertà, accoglienza e unione. Non esiste un solo modo per stare bene nella propria pelle, così come non esiste un solo modo per raccontarsi online.

Un Manifesto per corpi liberi da giudizi

Il Manifesto #BodyNeutrality, ideato da Parole O_Stili in collaborazione con TikTok Italia e Polizia Postale, si fonda su quattro principi racchiusi nell’acronimo "BODY": Benessere (il corpo è casa, non apparenza), Originalità (ogni corpo è unico e irripetibile), Dimensione (il corpo è profondità, storia e relazione) e You (il primo riconoscimento parte da sé stessi). Per diffondere il messaggio, TikTok ha coinvolto creator come BigMama, Lara Speranza, Alessia Conte, Andrea Verde e Francesco Alioto, che hanno condiviso la loro esperienza personale sulla body neutrality, contribuendo a rendere la conversazione online più inclusiva e rispettosa. Durante tutto il mese di ottobre, la piattaforma ospiterà una sezione dedicata a #SaluteMentale e #BodyNeutrality, con contenuti educativi, testimonianze e strumenti per il benessere digitale. “Ogni giorno su TikTok nascono storie autentiche e inclusive - spiega Luana Lavecchia, responsabile relazioni istituzionali TikTok Italia e Grecia - e da questo ascolto è nato il Manifesto, un impegno concreto per promuovere una comunicazione consapevole dentro e fuori dal web.” Anche Rosy Russo, presidente di Parole O_Stili, ricorda come “le parole con cui raccontiamo il corpo siano una forma di cura, capaci di farci sentire a casa o di ferirci”. Barbara Strappato, Primo Dirigente della Polizia di Stato, sottolinea infine l’impegno della Polizia Postale nel contrastare il cyberbullismo e i contenuti discriminatori, promuovendo una rete fondata su rispetto, inclusione e sicurezza. Con questa campagna, TikTok, Parole O_Stili e Polizia di Stato rinnovano il loro impegno comune: costruire un ambiente digitale in cui ogni corpo possa sentirsi riconosciuto, rispettato e libero di esprimersi.