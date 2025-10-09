Riscaldamento, dal 15 ottobre si potrà accendere a Torino: cosa sapere

Tra pochi giorni, e fino al prossimo 15 aprile, sarà possibile mettere in funzione gli impianti per riscaldare gli edifici nel capoluogo del Piemonte. Ci sono però alcune regole che è necessario rispettare, che però non si applicano a tutti i comuni della Regione: ecco che cosa c’è da sapere ascolta articolo

L’arrivo del periodo più freddo dell’anno porta con sé l’inevitabile domanda su quando sarà possibile accendere i termosifoni per potersi riscaldare. Per quanto riguarda i cittadini di Torino la data di accensione è oramai dietro l’angolo: nel capoluogo infatti il via libera arriverà a partire dal 15 ottobre e fino al 15 aprile. Ci sono però alcune regole specifiche da rispettare, ed è bene sapere che non tutti i comuni del Piemonte rientrano in quella fascia.

La zona climatica di Torino e del Piemonte Come sottolineato dalla pagina dedicata sul sito ufficiale del Piemonte, tutta l'area di pianura e collinare del Piemonte - tra cui rientra anche il capoluogo di regione, Torino - rientra nella zona climatica E: in questa area del Paese è possibile attivare gli impianti dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, per un massimo di 14 ore giornaliere tra le ore 05 e le ore 23. Tuttavia, nel caso in cui si presentino condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli, gli impianti possono essere comunque attivati per un periodo massimo di 7 ore al giorno senza che vi siano indicazioni od ordinanze specifiche del sindaco. Quali comuni sono in zona F È importante comunque sottolineare che non tutto il Piemonte rientra nella zona climatica E: le aree montane e pedemontane della Regione rientrano infatti in quella F, la più severa. In questa zona gli impianti, se si è in presenza di condizioni climatiche sfavorevoli, possono essere attivati senza restrizioni lungo tutto l'arco dell'anno. Per sapere in quale zona climatica rientra il proprio Comune è sufficiente effettuare una ricerca online, oppure scorrere l'allegato A al DPR 551/99.