Riscaldamento, dal 15 ottobre accensione dei termosifoni a Milano

Riscaldamento, dal 15 ottobre si potranno accendere i termosifoni a Milano: cosa sapereCronaca
Come previsto dall'ordinanza del Comune, da metà mese e, salvo eccezioni, fino al 15 aprile 2026 sarà possibile avviare gli impianti di riscaldamento domestico in tutto il territorio comunale, nel rispetto delle indicazioni fornite su temperatura massima e orari di funzionamento giornaliero
Il Comune di Milano ha reso noto attraverso un'ordinanza sindacale che mercoledì 15 ottobre prenderà avvio la stagione termica 2025/26. In tutto il territorio comunale sarà possibile accendere gli impianti di riscaldamento per uso domestico seguendo le indicazioni fornite nel documento definito dall'amministrazione comunale.
Temperatura massima, durata e deroghe
Fino al 15 aprile 2026, salvo proroghe, si potranno accendere termosifoni e apparechi per il riscaldamento degli ambienti con una temperatura massima che nel caso degli edifici residenziali sarà di 19 gradi, uno in meno rispetto alla soglia prevista per legge. Viene in ogni caso concessa una soglia di tolleranza di 2 gradi. Per quanto riguarda gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili resta l'indicazione di osservare una temperatura limite di 18 gradi, anche in questo caso con un margine di tolleranza di 2 gradi in più. Sul fronte del funzionamento giornaliero degli impianti, l'ordinanza comunale stabilisce una durata massima di 13 ore (invece che di 14) compresa tra le 5:00 e le 23:00. Fanno eccezione alcune particolari categorie di edifici, dalle strutture sanitarie come ospedali, cliniche e case di riposo ad asili nido e scuole dell'infanzia.
Nuovo Sportello Energia del Comune
Palazzo Marino ha annunciato inoltre l'inaugurazione, a breve, del nuovo Sportello Energia del Comune. Il servizio, gratuito e gestito da esperti dell'Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio (Amat) è aperto a cittadini, amministratori di condominio e imprese interessati a ricevere informazioni utili su come risparmiare energia e come ridurre l'inquinamento atmosferico in città. L’amministrazione comunale invita cittadini e cittadine ad adottare sempre comportamenti responsabili e buone pratiche che riducano i consumi energetici a vantaggio dell’ambiente e delle bollette.
Approfondimento
Riscaldamento, quando si possono accendere i termosifoni?
©IPA/Fotogramma
Freddo, quanti gradi avere in casa per non mettere la salute a rischio
A fare chiarezza, proprio quando il nostro Paese si appresta ad affrontare il primo scorcio d'inverno, ci ha pensato, parlandone all'Adnkronos Salute, il professor Giorgio Sesti, docente di Medicina interna presso l'università Sapienza di Roma