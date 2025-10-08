Riscaldamento, dal 15 ottobre accensione dei termosifoni a Milano

Come previsto dall'ordinanza del Comune, da metà mese e, salvo eccezioni, fino al 15 aprile 2026 sarà possibile avviare gli impianti di riscaldamento domestico in tutto il territorio comunale, nel rispetto delle indicazioni fornite su temperatura massima e orari di funzionamento giornaliero

Temperatura massima, durata e deroghe

Fino al 15 aprile 2026, salvo proroghe, si potranno accendere termosifoni e apparechi per il riscaldamento degli ambienti con una temperatura massima che nel caso degli edifici residenziali sarà di 19 gradi, uno in meno rispetto alla soglia prevista per legge. Viene in ogni caso concessa una soglia di tolleranza di 2 gradi. Per quanto riguarda gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili resta l'indicazione di osservare una temperatura limite di 18 gradi, anche in questo caso con un margine di tolleranza di 2 gradi in più. Sul fronte del funzionamento giornaliero degli impianti, l'ordinanza comunale stabilisce una durata massima di 13 ore (invece che di 14) compresa tra le 5:00 e le 23:00. Fanno eccezione alcune particolari categorie di edifici, dalle strutture sanitarie come ospedali, cliniche e case di riposo ad asili nido e scuole dell'infanzia.

Nuovo Sportello Energia del Comune

Palazzo Marino ha annunciato inoltre l'inaugurazione, a breve, del nuovo Sportello Energia del Comune. Il servizio, gratuito e gestito da esperti dell'Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio (Amat) è aperto a cittadini, amministratori di condominio e imprese interessati a ricevere informazioni utili su come risparmiare energia e come ridurre l'inquinamento atmosferico in città. L’amministrazione comunale invita cittadini e cittadine ad adottare sempre comportamenti responsabili e buone pratiche che riducano i consumi energetici a vantaggio dell’ambiente e delle bollette.