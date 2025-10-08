Rovigo, nella chiesa il tappeto con i nomi dei bimbi morti a Gaza

Un tappeto dal sagrato fino all'ingresso della chiesa di San Bortolo elenca i nomi dei bambini palestinesi e israeliani morti dal 7 ottobre del 2023 fino al 15 luglio 2025. Tutti avevano meno di 12 anni

Una lista lunga 469 pagine è stata riprodotta sulla navata centrale della chiesa di San Bortolo a Rovigo ed elenca i nomi di circa 12 mila bambini palestinesi e israeliani morti dal 7 ottobre 2023 fino al 15 luglio 2025. Tutti avevano meno di 12 anni. Creata dai monaci della Piccola famiglia dell'Annunciata - che custodiscono il santuario di Monte Sole a Bologna - il tappeto fatto di carta resterà sulla navata fino a quando non sarà distrutta dai calpestii.