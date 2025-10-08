Rieti, va ad acquistare droga e viene picchiata e violentata

La Squadra Mobile di Rieti unitamente alla polizia di Napoli ha proceduto al fermo di un ventiduenne marocchino per il reato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una donna che si era recata in piena notte nei boschi della periferia reatina per acquistare dosi di sostanza stupefacente
Si era recata di notte in un bosco alla periferia di Rieti per acquistare sostanze stupefacenti dal suo fornitore abituale. Ma l'uomo palesemente ubriaco, l'aveva aggredita violentandola dopo averla minacciata e percossa con calci e pugni e colpi inferti con violenza l'impugnatura di un machete. L'aggressione era avvenuta il 30 aprile e a distanza di 5 mesi la polizia ha arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata dall'uso di armi un 22enne.
La violenza sessuale nei boschi della droga
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori la giovane, nel mese di aprile, si era recata in piena notte nei boschi della periferia reatina per acquistare dosi di sostanza stupefacente da uno spacciatore di nazionalità marocchina suo fornitore abituale che, palesemente ubriaco, l’aveva aggredita violentandola dopo averla minacciata e percossa con calci e pugni e colpi inferti con l’impugnatura di un machete. Lo straniero è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Rieti per i reati di violenza sessuale aggravata, lesioni aggravate, porto di armi o oggetti atti ad offendere, intralcio alla giustizia e cessione di sostanze stupefacenti.
E' stata la donna a riconoscere il suo violentatore
La donna per le lesioni riportate era finita al pronto soccorso dove aveva riconosciuto il suo violentatore, grazie ad un riconoscimento fotografico effettuato negli uffici della Squadra Mobile. Con la sua querela aveva attivato la procedura del codice rosso. Il giovane di nazionalità marocchina, incensurato, era sbarcato a Lampedusa nel 2022 e aveva chiesto la protezione internazionale. E' stato fermato in Campania dalla Squadra Mobile di Rieti e dagli agenti del Commissariato "Vasto Arenaccia" di Napoli e portato nel carcere di Secondigliano . Provvedimento confermato dal gip di Napoli.