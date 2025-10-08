Rieti, va ad acquistare droga e viene picchiata e violentata

La Squadra Mobile di Rieti unitamente alla polizia di Napoli ha proceduto al fermo di un ventiduenne marocchino per il reato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una donna che si era recata in piena notte nei boschi della periferia reatina per acquistare dosi di sostanza stupefacente ascolta articolo

Si era recata di notte in un bosco alla periferia di Rieti per acquistare sostanze stupefacenti dal suo fornitore abituale. Ma l'uomo palesemente ubriaco, l'aveva aggredita violentandola dopo averla minacciata e percossa con calci e pugni e colpi inferti con violenza l'impugnatura di un machete. L'aggressione era avvenuta il 30 aprile e a distanza di 5 mesi la polizia ha arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata dall'uso di armi un 22enne.





La violenza sessuale nei boschi della droga Secondo quanto ricostruito dagli investigatori la giovane, nel mese di aprile, si era recata in piena notte nei boschi della periferia reatina per acquistare dosi di sostanza stupefacente da uno spacciatore di nazionalità marocchina suo fornitore abituale che, palesemente ubriaco, l'aveva aggredita violentandola dopo averla minacciata e percossa con calci e pugni e colpi inferti con l'impugnatura di un machete. Lo straniero è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Rieti per i reati di violenza sessuale aggravata, lesioni aggravate, porto di armi o oggetti atti ad offendere, intralcio alla giustizia e cessione di sostanze stupefacenti.