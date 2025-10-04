Modena, donna violentata ad agosto sulla ciclabile: arrestato 20enne

L’aggressione e le indagini



In base a quanto ricostruito, la donna stava percorrendo in bicicletta il percorso Vivi Natura, in località San Damaso presso le Casse di espansione del fiume Panaro, quando era stata spintonata e trascinata in un punto isolato dal giovane. Dopo averle legato mani e collo con una corda, l’aveva costretta a subire violenza sessuale e poi era fuggito, portando via la bicicletta del valore di circa 4.500 euro e gettando poco più avanti gli effetti personali della vittima, tra cui il telefono cellulare.

Sul posto era intervenuta la polizia con personale della squadra volante, squadra mobile e della polizia scientifica. La vittima, dopo essere stata trasportata in ospedale e visitata, aveva presentato una denuncia per quanto accaduto, fornendo una descrizione dettagliata dell’aggressore. Questo ha permesso al personale specializzato di elaborare un identikit del presunto autore. L’analisi delle celle telefoniche attivate nella zona al momento della violenza ha inoltre permesso di individuare l’utenza del ventenne, compatibile con la sua presenza sul posto nell’ora e nel luogo della violenza. Sulla scorta dell’identikit realizzato e dei tabulati telefonici acquisiti, il 30 settembre la procura di Modena ha disposto la perquisizione e il sequestro nei confronti dell’indagato, con fotosegnalamento.