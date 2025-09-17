Milano, violenta 20enne conosciuta sui social: arrestato

L'uomo, un 36enne italiano e pregiudicato, è accusato di violenza sessuale, tentata rapina aggravata e porto d'armi atti ad offendere. Rintracciato dalle forze dell'ordine grazie ad una rapida e articolata indagine, è stato arrestato e portato a San Vittore. Il grave episodio si è verificato nei giorni scorsi a San Donato Milanese

Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di San Donato Milanese perchè ritenuto presunto responsabile di violenza sessuale, tentata rapina aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere ai danni di una giovane donna di 20 anni. L'uomo, italiano e già noto alle forze dell'ordine, avrebbe abusato della ragazza durante il loro primo appuntamento.

Cosa è successo

Il provvedimento trae origine da un grave episodio avvenuto nei giorni precedenti, nell'area adiacente al capolinea della metropolitana di San Donato Milanese, dove la giovane è stata avvicinata dal suo aguzzino e, sotto la minaccia di un coltello, sarebbe stata vittima di una violenza sessuale e successivamente di una tentata rapina. L'attività investigativa, avviata immediatamente dai Carabinieri, ha consentito di giungere all'identificazione del presunto responsabile grazie a una rapida e articolata azione d'indagine, sviluppatasi attraverso riconoscimenti fotografici, analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza e l'escussione di fonti testimoniali, tra cui la stessa vittima. Le informazioni fornite dalla giovane, lucide, coerenti e dettagliate, si sono rivelate fondamentali per ricostruire i fatti e risalire all'identità dell'uomo e alla sua autovettura. Il 36enne è stato arrestato e portato alla Casa Circondariale di San Vittore.