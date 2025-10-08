Aeroporto di Foggia, voli Lumiwings fermi da due settimane

I voli restano confermati: in caso di variazioni i passeggeri verranno informati via email o direttamente in aeroporto al banco check‑in. È questa la risposta che molti si sentono dare riguardo ai collegamenti da e per Foggia gestiti -almeno sulla carta - dalla compagnia greca low-cost Lumiwings. In realtà, da ormai due settimane, dall’aeroporto Gino Lisa non parte più alcun aereo, pur se la vendita dei biglietti non è mai stata ufficialmente sospesa. L’aereo da 110 posti in uso alla Lumiwings è fermo da giorni per un’istanza giudiziaria presentata in un tribunale londinese dal locatore del mezzo. Si apprende che la causa sarà discussa venerdì prossimo a Londra, e proprio in quella sede potrebbe decidersi il destino della compagnia sui voli da Foggia. Lumiwings non possiede l’aereo che usava per volare da Foggia: lo stava noleggiando (in leasing) da un’azienda estera, con sede legale in Inghilterra.

In attesa

Anche Aeroporti di Puglia, che tramite il presidente, Antonio Maria Vasile, ha garantito la volontà di riprendere i collegamenti, sembrerebbe in attesa dell’esito del contenzioso. Solo dopo, eventualmente, procederà con la convocazione del secondo classificato nella gara, AeroItalia, oppure valuterà l’ingresso di un terzo vettore, opzione già menzionata durante una conferenza tenuta nel terminal foggiano dallo stesso presidente Vasile. Anche il Comune di Foggia è intervenuto ufficialmente: in una nota ha espresso “fiducia e sostegno al lavoro della Regione e di Aeroporti di Puglia di fronte all’improvviso stop dei voli Lumiwings”. Nella conferenza stampa congiunta convocata dal presidente Antonio Maria Vasile e dal direttore generale AdP Marco Catamerò è stato sottolineato che, nei soli tre anni precedenti, lo scalo Gino Lisa aveva sperimentato un aumento di traffico tale da renderlo “altamente profittevole”, nonostante alcune previsioni fossero più caute.