Crede sia un attacco di cuore ma era un tappo incastrato nell'esofago

Napoli, va in ospedale temendo un attacco di cuore ma era un tappo incastrato nell'esofago

Cronaca
©Getty

Avvertendo un forte dolore al petto, l'uomo si è presentato all'ospedale Pellegrini di Napoli temendo si trattasse di un infarto. Dopo la radiografia, il paziente è stato sottoposto ad un'operazione d'urgenza

A Napoli un uomo si è reso protagonista di una storia senza alcun dubbio inusuale che ha avuto un lieto fine. Alcuni giorni fa, avvertendo un forte dolore al petto, l'uomo si è presentato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Pellegrini del capoluogo campano. Dopo essere stato sottoposto ad alcuni esami di accertamento e ad una radiografia, si è scoperto che nell'esofago del paziente era rimasto bloccato un tappo di bottiglia metallico. 

Il dolore al petto e la paura dell'infarto

Gli esami cardiologici di routine hanno permesso di escludere che si trattasse di un infarto o di una ischemia in corso. Oltre al dolore al petto, il paziente lamentava una difficoltà nella deglutizione e per questo, i medici  dell'Unità Operativa Complessa di Pronto Soccorso hanno eseguito una radiografia toracica. L'esito dell'esame non ha lasciato alcun dubbio: nell'esofago del paziente è stato individuato un tappo con bordo a corona che l'uomo ha detto di aver ingerito inavvertitamente. L'intervento, che ha permesso di rimuovere il corpo estraneo senza particolari complicazioni, è stato eseguito dall'Unità Operativa Complessa di Chirurgia del Pellegrini.

