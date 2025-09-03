Pavia, sposo muore d'infarto prima del rinfresco a Bornasco

In un piccolo comune nel pavese quello che sarebbe dovuto essere il giorno più felice per una giovane coppia, si è trasformato in un incubo. Poco dopo la celebrazione nuziale un uomo di 49 anni è morto stroncato da un infarto

Dalla gioia alle lacrime

Poco dopo le undici del mattino i novelli sposi sono usciti dal palazzo comunale per festeggiare insieme a parenti e amici il lieto evento. Lo sposo, che secondo quanto si apprende non aveva problemi di salute, al momento dell'accaduto si trovava per il cambio d'abito in una stanza dell'agriturismo La Roveda a Montebello della Battaglia. Poco dopo si sarebbe dovuto svolgere il rinfresco con la partecipazione di amici e parenti. Tradizione vuole che i novelli sposi si cambino d'abito in stanze diverse prima dei festeggiamenti e per questo la giovane sposa non si trovava con lui. Inutile la corsa in ospedale perché nonostante il lungo tentativo di rianimazione, il cuore ha smesso di battere al pronto soccorso dell'ospedale San Matteo di Pavia.

