Meteo, caldo e temperature in rialzo: ottobrata al Centro Nord

Una vera e propria Ottobrata, con clima mite di giorno e abbastanza freddo di notte e al primo mattino. Una goccia fredda in quota si muove ancora sui Balcani con lievi venti di aria fredda che raggiungono anche l'Italia: sulle regioni del sud, ancora per qualche giorno, ci saranno temperature di qualche grado al di sotto delle medie, valori in ripresa, invece, al centro-nord, ma comunque in linea con le medie del periodo. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, sul finire della settimana, mostrano qualche disturbo per le isole maggiori: è prevista una lacuna barica sul Mediterraneo occidentale, visto che i massimi dell'alta pressione si sposteranno verso le isole Britanniche. Non escluso, dunque, l'arrivo di piogge e acquazzoni su Sardegna e Sicilia, probabilmente solo innocua nuvolosità altrove. Fino a metà mese sembra improbabile l'apertura della porta atlantica con grandi perturbazioni.

Previsioni meteo per domani 8 ottobre

Al Nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e locali foschie in pianura Padana. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati, salvo degli addensamenti sulle Alpi specie quelle occidentali. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento soprattutto al nord-ovest. Al Centro giornata all'insegna del bel tempo con stabilità diffusa su tutte le regioni e cieli soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con tempo asciutto e cieli sereni o al più il transito di qualche velatura. Al Sud e sulle isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Cieli per lo più soleggiati anche al pomeriggio su tutti i settori. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, salvo un aumento della nuvolosità sulla Sardegna. Temperature minime stabili o in generale rialzo su tutta la Penisola, massime stabili o in lieve calo al nord e in aumento sul resto d'Italia.