Meteo, caldo e temperature in rialzo: ottobrata al Centro Nord. Le previsioni
Anticiclone sull'Italia, prosegue l'ottobrata. Giornate contrassegnate da generali condizioni di bel tempo, la nuvolosità potrà aumentare sui settori nordoccidentali. Soffieranno ancora venti sostenuti da nord sui bacini meridionali
Una vera e propria Ottobrata, con clima mite di giorno e abbastanza freddo di notte e al primo mattino. Una goccia fredda in quota si muove ancora sui Balcani con lievi venti di aria fredda che raggiungono anche l'Italia: sulle regioni del sud, ancora per qualche giorno, ci saranno temperature di qualche grado al di sotto delle medie, valori in ripresa, invece, al centro-nord, ma comunque in linea con le medie del periodo. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, sul finire della settimana, mostrano qualche disturbo per le isole maggiori: è prevista una lacuna barica sul Mediterraneo occidentale, visto che i massimi dell'alta pressione si sposteranno verso le isole Britanniche. Non escluso, dunque, l'arrivo di piogge e acquazzoni su Sardegna e Sicilia, probabilmente solo innocua nuvolosità altrove. Fino a metà mese sembra improbabile l'apertura della porta atlantica con grandi perturbazioni.
Previsioni meteo per domani 8 ottobre
Al Nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e locali foschie in pianura Padana. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati, salvo degli addensamenti sulle Alpi specie quelle occidentali. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento soprattutto al nord-ovest. Al Centro giornata all'insegna del bel tempo con stabilità diffusa su tutte le regioni e cieli soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con tempo asciutto e cieli sereni o al più il transito di qualche velatura. Al Sud e sulle isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Cieli per lo più soleggiati anche al pomeriggio su tutti i settori. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, salvo un aumento della nuvolosità sulla Sardegna. Temperature minime stabili o in generale rialzo su tutta la Penisola, massime stabili o in lieve calo al nord e in aumento sul resto d'Italia.