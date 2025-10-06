Meteo, allerta maltempo a causa della tempesta Amy in Italia

Introduzione

La tempesta Amy, che nel fine settimana ha investito il Nord Europa e sta attraversando il continente con venti forti e piogge, arriva anche in Italia. La perturbazione atlantica, che ha già interessato le regioni dell’alto Adriatico, oggi 6 ottobre si estenderà al Sud portando temporali e raffiche intense. La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in Puglia e su alcuni settori della Sicilia. Tra domani e mercoledì il maltempo si sposterà verso i Balcani, lasciando spazio a un temporaneo miglioramento almeno fino a metà settimana, prima di un nuovo peggioramento. Ecco nel dettaglio le previsioni delle prossime ore e dei prossimi giorni secondo IlMeteo.it

