Meteo, allerta maltempo a causa della tempesta Amy in Italia

La tempesta Amy, che nel fine settimana ha investito il Nord Europa e sta attraversando il continente con venti forti e piogge, arriva anche in Italia. La perturbazione atlantica, che ha già interessato le regioni dell’alto Adriatico, oggi 6 ottobre si estenderà al Sud portando temporali e raffiche intense. La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in Puglia e su alcuni settori della Sicilia. Tra domani e mercoledì il maltempo si sposterà verso i Balcani, lasciando spazio a un temporaneo miglioramento almeno fino a metà settimana, prima di un nuovo peggioramento. Ecco nel dettaglio le previsioni delle prossime ore e dei prossimi giorni secondo IlMeteo.it
Meteo instabile: dove sono previsti temporali e venti forti
Nelle prossime ore alcune regioni continueranno a essere interessate da condizioni di instabilità, con forti venti e qualche temporale. La causa è un vortice ciclonico che, dalle regioni centrali, si sta spostando verso il basso Adriatico e nei prossimi giorni raggiungerà la Grecia. Questo movimento continuerà a influenzare il tempo sull’Italia centro-meridionale, portando nuvolosità, piogge, temporali e venti sostenuti dai quadranti settentrionali. Le aree più esposte saranno il medio e basso Adriatico, le coste ioniche e il basso Tirreno: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata ionica, Calabria tirrenica e Sicilia nordorientale saranno le zone più a rischio di precipitazioni e locali temporali. Su queste regioni i venti forti dai quadranti settentrionali renderanno i mari molto mossi o agitati, con possibili mareggiate lungo le coste più esposte
Condizioni più stabili al Nord e sul versante tirrenico
Condizioni diverse invece per le regioni settentrionali e per il versante tirrenico del Centro, dove l’aumento della pressione atmosferica garantirà tempo più stabile. Qui le nubi saranno meno diffuse e prevarranno le schiarite, segnando una fase più tranquilla dopo l’instabilità dei giorni scorsi
Temperature in linea con la stagione
Sul fronte termico, la mattinata si presenterà piuttosto fredda al Nord e nelle valli interne del Centro, con valori tipicamente autunnali, in alcuni casi quasi invernali. Le temperature massime non subiranno variazioni significative, salvo un leggero aumento al Nord e sul versante tirrenico, dove il sole sarà più presente. L’Italia si presenterà quindi divisa: da un lato il Sud e parte del Centro ancora interessati da instabilità e venti sostenuti, dall’altro Nord e Centro tirrenico che beneficeranno del rinforzo dell’alta pressione e di una fase più stabile
Verso la stabilità: temperature in aumento tra martedì e mercoledì
Martedì 7 ottobre il quadro meteorologico mostrerà segnali di maggiore stabilità, anche se i venti settentrionali continueranno a soffiare con forza, mantenendo un po’ di instabilità lungo il settore adriatico centro-meridionale. Le temperature saranno in moderato aumento, soprattutto al Nord e sul versante tirrenico. Con l’avvicinarsi di mercoledì 8 ottobre, l’alta pressione si rafforzerà ulteriormente sull’Italia, portando una giornata prevalentemente soleggiata. Solo sulle regioni adriatiche meridionali persisteranno venti tesi da nord, mentre altrove prevarranno condizioni di bel tempo e un ulteriore rialzo termico, in particolare nelle ore centrali del giorno
Da giovedì arriva un vortice sulla Sardegna
Da giovedì 9 ottobre l’alta pressione sarà minacciata dalla formazione di un nuovo vortice ciclonico nei pressi della Sardegna. Nel corso della giornata non mancheranno nubi e possibili piogge sull’isola, mentre una maggiore nuvolosità interesserà anche le regioni centrali e parte del Nord, senza tuttavia la necessità dell’ombrello. L’area depressionaria continuerà a condizionare il tempo sulla Sardegna anche nei giorni successivi, probabilmente fino al weekend. Sul resto del Paese, invece, dovrebbe persistere l’alta pressione con tempo stabile e temperature diurne miti
Le previsioni di martedì
Al Nord, giornata che trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, ci sarà tanto sole e le temperature diurne supereranno i 20 21 gradi. Al Centro, la giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Venti da nord e temperature massime fino a 22 24 gradi. Al Sud, soffiano venti da nord, il cielo si potrà vedere sereno o poco nuvoloso, salvo locali rovesci in Puglia. Temperature massime in aumento
Le previsioni mercoledì
Al Nord prevale il bel tempo, con nubi di passaggio innocue e clima mite fino a 24 gradi. Al Centro: giornata che trascorrerà con condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo gradevole. Al Sud: giornata assolata con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti moderati dai quadranti settentrionali, clima mite di giorno