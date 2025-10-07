Flotilla, italiani liberati denunciano: "Tenuti come ostaggi"

Esplora tutte le offerte Sky
Flotilla, italiani liberati denunciano: "Da Israele maltrattamenti, tenuti come ostaggi"

Cronaca

"Ci è stato impossibile avere medici, consultare un avvocato, siamo stati 48 ore senza acqua, cibo" raccontano gli ultimi attivisti rientrati a Fiumicino.  "È stato un continuo di torture psicologiche: dalla privazione del sonno al puntarci ripetutamente armi contro"

ascolta articolo

Cori, applausi, abbracci, lacrime di commozione e un grande sventolio di bandiere della Palestina e di "One Piece", simbolo di protesta. Sono stati accolti così da un centinaio di sostenitori nell'area arrivi del terminal 1 di Fiumicino gli ultimi attivisti italiani che facevano parte della Global Sumud Flotilla liberati dopo essere stati detenuti in Israele.

 

"Torture psicologiche e privazione del sonno"

"Ora sto bene. È stato un continuo di torture psicologiche: dalla privazione del sonno al puntarci ripetutamente armi contro, sia agli uomini che alle donne, per non parlare poi delle cose più basilari come il cibo: c'era di tutto dentro, era davvero immangiabile", ha detto uno degli attivisti ancora visibilmente provato. "Una cosa è comunque certa: la mobilitazione prosegue. Vediamo di organizzarci il prima possibile - ha detto un altro - . Era un tentativo che andava fatto. Ci saranno sicuramente altre Flotille e che riusciranno a rompere il blocco. Il momento più duro è stato senz'altro quando siamo stati intercettati. Siamo stati attaccati con gli idranti. Siamo stati letteralmente presi come ostaggi".  

"Tanta violenza gratuita, 48 ore senza acqua e cibo"

"Ritornare è bellissimo ma sono state giornate super dure, tra tanta violenza gratuita: ne siamo scossi. Sappiamo però di aver fatto la cosa giusta e di aver creato una pagina di storia sicuramente importante" dice anche Federica Frascà, una degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla rientrati questa sera a Roma da Atene. "Sono state settimane intense, prima con l'attacco dei droni il 23 settembre sino poi all'intercettazione di notte, agli idranti,  all'abbordaggio - ha proseguito - Ci è stato impossibile avere medici, consultare un avvocato, siamo stati 48 ore senza acqua, cibo: quello che abbiamo vissuto è in qualche modo un privilegio rispetto a quello che subiscono i palestinesi". "Ora vorrei dormire, riposare e mangiare un gelato", si è congedata  tra gli abbracci degli amici e delle amiche. 

In Israele commemorazioni per 7 ottobre. Colloqui Egitto positivi LIVE
Cronaca

Proteste pro-Palestina, le manifestazioni in tutta Italia. FOTO

Numerose le proteste in tutta Italia a favore della Palestina e dell'azione della Global Sumud Flotilla. A Torino devastate Officine grandi riparazioni, a Trieste tensioni in stazione tra manifestanti e polizia. Binari bloccati in diverse città. Proclamato per venerdì 3 ottobre uno sciopero generale da Usb e Cgil

