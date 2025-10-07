Flotilla, italiani liberati denunciano: "Tenuti come ostaggi"

"Ci è stato impossibile avere medici, consultare un avvocato, siamo stati 48 ore senza acqua, cibo" raccontano gli ultimi attivisti rientrati a Fiumicino. "È stato un continuo di torture psicologiche: dalla privazione del sonno al puntarci ripetutamente armi contro"

Cori, applausi, abbracci, lacrime di commozione e un grande sventolio di bandiere della Palestina e di "One Piece", simbolo di protesta. Sono stati accolti così da un centinaio di sostenitori nell'area arrivi del terminal 1 di Fiumicino gli ultimi attivisti italiani che facevano parte della Global Sumud Flotilla liberati dopo essere stati detenuti in Israele.

"Torture psicologiche e privazione del sonno"

"Ora sto bene. È stato un continuo di torture psicologiche: dalla privazione del sonno al puntarci ripetutamente armi contro, sia agli uomini che alle donne, per non parlare poi delle cose più basilari come il cibo: c'era di tutto dentro, era davvero immangiabile", ha detto uno degli attivisti ancora visibilmente provato. "Una cosa è comunque certa: la mobilitazione prosegue. Vediamo di organizzarci il prima possibile - ha detto un altro - . Era un tentativo che andava fatto. Ci saranno sicuramente altre Flotille e che riusciranno a rompere il blocco. Il momento più duro è stato senz'altro quando siamo stati intercettati. Siamo stati attaccati con gli idranti. Siamo stati letteralmente presi come ostaggi".