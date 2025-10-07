Greta Thunberg risponde a Trump: "Consigliami come gestire la rabbia"

Esplora tutte le offerte Sky
Greta Thunberg replica a Trump: "Ho problemi a gestire la rabbia? Lui può consigliarmi"

Cronaca
L'attivista ha ironizzato sul suo profilo Instagram, ringraziando il tycoon per "le sue lusinghiere opinioni sul mio carattere". E ha proseguito: "Apprezzo le sue preoccupazioni sulla mia salute mentale"

Botta e risposta tra il presidente americano Donald Trump e l'attivista svedese Greta Thunberg, dopo che lunedì la 22enne ha lasciato Israele insieme ad altri 135 attivisti e membri dell'equipaggio della Global Sumud Flottilla. Atterrata ad Atene, l'attivista ha tenuto un discorso all'aeroporto che il tycoon non ha perso l'occasione di commentare: "Ha un problema di gestione della rabbia. Penso che dovrebbe consultare un medico. Per essere così giovane è davvero arrabbiata". Greta Thunberg ha ringraziato Trump per le parole "molto lusinghiere" sul suo carattere e la preoccupazione per il suo stato mentale. 

Greta: "Grazie dei consigli, anche lui ha problema a gestire la rabbia"

La risposta di Greta Thunberg al commento di Trump sul discorso che l'attivista ha tenuto ad Atene dopo l'espulsione da Israele, non si è fatta attendere."Riceverò volentieri tutte le raccomandazioni per trattare i problemi di gestione della rabbia, poichè, a giudicare dal suo impressionante curriculum, sembra che anche lui ne soffra", ha ironizzato l'attivista sul suo account Instagram accusata dal tycoon di essere una "piantagrane" incapace di gestire la rabbia. 

Guardian: "Greta detenuta con poca acqua e cibo". Israele: "Menzogne"

