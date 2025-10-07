Greta Thunberg risponde a Trump: "Consigliami come gestire la rabbia"

Greta Thunberg replica a Trump: "Ho problemi a gestire la rabbia? Lui può consigliarmi"Cronaca
L'attivista ha ironizzato sul suo profilo Instagram, ringraziando il tycoon per "le sue lusinghiere opinioni sul mio carattere". E ha proseguito: "Apprezzo le sue preoccupazioni sulla mia salute mentale"
Botta e risposta tra il presidente americano Donald Trump e l'attivista svedese Greta Thunberg, dopo che lunedì la 22enne ha lasciato Israele insieme ad altri 135 attivisti e membri dell'equipaggio della Global Sumud Flottilla. Atterrata ad Atene, l'attivista ha tenuto un discorso all'aeroporto che il tycoon non ha perso l'occasione di commentare: "Ha un problema di gestione della rabbia. Penso che dovrebbe consultare un medico. Per essere così giovane è davvero arrabbiata". Greta Thunberg ha ringraziato Trump per le parole "molto lusinghiere" sul suo carattere e la preoccupazione per il suo stato mentale.
Greta: "Grazie dei consigli, anche lui ha problema a gestire la rabbia"
La risposta di Greta Thunberg al commento di Trump sul discorso che l'attivista ha tenuto ad Atene dopo l'espulsione da Israele, non si è fatta attendere."Riceverò volentieri tutte le raccomandazioni per trattare i problemi di gestione della rabbia, poichè, a giudicare dal suo impressionante curriculum, sembra che anche lui ne soffra", ha ironizzato l'attivista sul suo account Instagram accusata dal tycoon di essere una "piantagrane" incapace di gestire la rabbia.