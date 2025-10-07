Mediobanca, Jonella Ligresti fa causa all'ad Nagel per Caso Fonsai

Il documento del 2012

Al centro della disputa il documento del 17 maggio 2012 che avrebbe stabilito le condizioni per la fusione tra i gruppi assicurativi Fonsai e Unipol. I fogli aventi come intestazione "Accordi tra Famiglia e Nagel Pagliaro Cimbri Ghizzoni" per mesi vennero pubblicati sui giornali, non solo nelle pagine di finanza ma anche della cronaca giudiziaria. Il testo - riporta Adnkronos - conteneva i desiderata della famiglia Ligresti per l'uscita di scena da Fonsai, un addio dal costo di circa 60 milioni di euro. La promessa includeva, tra l'altro, l'indicazione di "45 milioni netti" più "700 mila euro all’anno per cinque anni a testa" per quattro membri della famiglia, buonuscite e consulenze per i figli Jonella, Giulia e Paolo Ligresti, più uso gratuito di uffici e foresterie a Milano e del Tanka Village in Sardegna.