Terremoto nelle Marche, scossa di magnitudo 4.4 al largo di Ancona

Terremoto sulla costa marchigiana. Una scossa di magnitudo 4.4 è stata registrata in mare tra Pesaro e Ancona alle 12,14. Pavimenti e finestre hanno tremato anche nel capoluogo: paura per i cittadini che sono scesi in strada ma al momento non sono segnalati danni o feriti. Secondo quanto riferito dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'epicentro si trova a una profondità di 8 km. A distanza di pochi minuti si è verificata una seconda scossa, sempre nella stessa area, questa volta di magnitudo 2.5, a 6 km di profondità.