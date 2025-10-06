Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Terremoto nelle Marche, scossa di magnitudo 4.4 al largo di Ancona

Cronaca
Ingv

La costa marchigiana ha tremato intorno alle 12,14 di oggi. Al momento non sono segnalati danni o feriti

ascolta articolo

Terremoto sulla costa marchigiana. Una scossa di magnitudo 4.4 è stata registrata in mare tra Pesaro e Ancona alle 12,14. Pavimenti e finestre hanno tremato anche nel capoluogo: paura per i cittadini che sono scesi in strada ma al momento non sono segnalati danni o feriti. Secondo quanto riferito dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'epicentro si trova a una profondità di 8 km. A distanza di pochi minuti si è verificata una seconda scossa, sempre nella stessa area, questa volta di magnitudo 2.5, a 6 km di profondità.

Ingv

Cronaca: Ultime notizie

Reati sui minori, in Italia 7200 nel 2024. I dati nel Dossier Indifesa

Cronaca

In aumento i reati connessi al digitale: pornografia minorile e detenzione di materiale...

Terremoto nelle Marche, scossa di magnitudo 4.4 al largo di Ancona

Cronaca

La costa marchigiana ha tremato intorno alle 12,14 di oggi. Al momento non sono segnalati danni o...

Rissa tra giovani nel Beneventano, un ragazzo in coma e 4 arresti

Cronaca

Sono due i ragazzi feriti in seguito all'aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica...

Madonna di Campiglio, numero chiuso sulle piste da sci a Natale

Cronaca

Madonna di Campiglio introdurrà un limite di 14-15mila sciatori al giorno nelle settimane di...

Milano piange Aimo Moroni, lo chef del ristorante "Aimo e Nadia"

Cronaca

Lo chef dello storico ristorante stellato, nato in via Montecuccoli, aveva 91 ann. Di origini...

Cronaca: i più letti