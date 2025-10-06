Mario Biondo, dopo 12 anni da morte la Spagna apre a ipotesi omicidio

Appello respinto

In un provvedimento dell'Audiencia provinciale di Madrid si legge: "Si apporta per la prima volta una denuncia contro determinate persone, con numerose prove periziali e una copia di una sentenza giudiziaria da cui sembrano derivare indicazioni che la morte di Biondo non sia stata suicida". Ciò nonostante però i magistrati del tribunale hanno respinto l'appello dei familiari della vittima, poiché il fatto "è passato in giudicato". Lo riporta l'ANSA che ha sentito lo studio legale Vosseles Abogados, che rappresenta in Spagna Pippo e Santina Biondo, i genitori di Mario. "Il tribunale sottolinea che nel momento del ritrovamento del cadavere, nell'immediatezza dei fatti, si sarebbero dovute sviluppare attività investigative (intercettazioni ambientali e telefoniche, acquisizioni di perquisizioni) che non sono state fatte e che, dato il tempo trascorso, non avrebbero potuto essere sviluppate dalle autorità giudiziarie italiane", segnalano allo studio legale Vosseler.