Rapida fase di maltempo sull'Italia con forti temporali: ecco dove

Rapida fase di maltempo nelle prossime ore sull'Italia, con piogge e temporali in transito. Le previsioni per oggi, sabato 4 ottobre, parlano di cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi e temperature più allineate alla media del periodo. Maggiori addensamenti sulle regioni più settentrionali, dove, nella tarda serata, si potrà assistere al ritorno di rovesci, sintomo dell'arrivo di un nuovo peggioramento. Anche al Centro e al Sud non mancheranno precipitazioni, in attesa del ritorno del bel tempo nella prossima settimana.
Il nuovo fronte oceanico
Sul bacino del Mediterraneo la pressione atmosferica dà timidi segnali di ripresa. Eppure, come spiega iLMeteo.it, il quadro meteorologico sull’Italia è destinato a subire un nuovo peggioramento nelle prossime ore. Nel weekend di sabato 4 e domenica 5 ottobre è infatti atteso l’arrivo di un fronte oceanico, che porta con sé pioggia e temporali.
Le prime piogge al Nord
Nella mattinata di oggi, sabato 4 ottobre, il tempo è stabile su tutte le regioni settentrionali, con velature e addensamenti a Nordovest. Le prime piogge faranno capolino nel pomeriggio sulle Alpi occidentali. È il preludio all’arrivo di un maltempo lievemente più diffuso, con precipitazioni sull'arco alpino e, nella notte, sul Triveneto e Liguria. Prevista neve oltre i 1800-2000 metri di altitudine. Temperature gradevoli con valori massimi attesi tra i 16 e i 22°C su tutte le città.
Stabile al Centro, ma...
Al Centro, tempo stabile al mattino su tutte le regioni, esattamente come al Nord. Ma anche qui le precipitazioni sono in agguato: se al pomeriggio non si assisterà a variazioni significative, con cieli sempre sereni o perlopiù soleggiati, in serata la nuvolosità sarà in aumento sul versante tirrenico. E proprio qui, sulla Toscana e sul Lazio, arriveranno le prime piogge. I venti soffieranno da direzioni variabili, con mari mossi. Valori massimi compresi tra i 17 e i 21°C su gran parte delle città.
Peggioramento in arrivo al Sud
Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino al Sud, con residui fenomeni sulla Puglia meridionale. Non ci sono variazioni significative nel corso della giornata, con un quadro meteorologico destinato a rimanere stabile. Ma il maltempo arriverà anche qui, nella notte, con nuvolosità in aumento su Sardegna e Campania e locali piogge sulla Sardegna occidentale. I mari risulteranno mossi. Per quanto riguarda le temperature, attesi valori massimi tra i 15°C di Potenza e i 20-22°C di Napoli e Palermo.
Temporali (anche forti) al Nord
Domani, domenica 5 ottobre, al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori al Nord, con piogge e acquazzoni su Nordovest e Romagna. Il maltempo non si placherà, e anzi si estenderà nel corso della giornata: al pomeriggio verranno colpite gran parte delle regioni con acquazzoni e temporali anche intensi, specie al Nordest. In serata e nottata precipitazioni in graduale esaurimento ma ancora possibili sulle regioni di Nordest sui settori alpini. Per quanto riguarda le temperature, valori massimi attesi tra i 17 e i 22°C su tutte le città.
Tempo ancora instabile al Centro
Al mattino tempo instabile su tutte le regioni del Centro, con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi. Si "salva" invece l'Abruzzo, che sarà più asciutto. Al pomeriggio poche variazioni meteorologiche, con fenomeni sparsi su tutti i settori. Ma, esattamente come al Nord, in serata e nottata il tempo vedrà un graduale miglioramento, sempre con molte nuvole in transito. E le temperature? I valori massimi attesi sono compresi tra i 18-19°C di Campobasso e l'Aquila e i 24-26°C di Roma e Cagliari.
Al Sud tempo... agrodolce
La situazione al Sud è agrodolce: al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo piogge sparse sulla Campania. Al pomeriggio poche variazioni, ma con nuvolosità in transito e piogge in arrivo su Molise e Isole maggiori. Precipitazioni previste anche sulla Calabria (specie tirrenica) e sulla Puglia. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni con precipitazioni solo sulla Sicilia. Valori massimi attesi tra i 16°C di Potenza e i 26°C di Palermo.
Torna l'alta pressione
Come spiega iLMeteo.it, dopo la nuova ondata di maltempo, si prevedono segnali di generale miglioramento a inizio settimana, quando le lancette dei barometri inizieranno a puntare verso il bel tempo, preannunciando il ritorno dell’alta pressione. Ma non mancherà, tuttavia, qualche residua precipitazione.
Arriva il bel tempo al Nord
La giornata di lunedì 7 ottobre, al Nord, vede cielo a tratti coperto sul Triveneto, anche con isolate pioviggini lungo i settori costieri. Ma, come spiega iLMeteo.it, nel corso delle ore pomeridiane il sole farà capolino. Condizione diversa per il Nordovest, dove invece la settimana inizierà all'insegna di un ampio soleggiamento. Per quanto riguarda le temperature, previste punte massime fino a 20°C a Milano e Torino.
Ancora pioggia su Abruzzo e Molise
Al mattino, piogge su Abruzzo e Molise sospinte da forti venti dai quadranti settentrionali. Nel corso del giorno migliora gradualmente sul versante adriatico, fino a una cessazione completa dei fenomeni. Quadro meteorologico decisamente diverso sul versante tirrenico, dove il tempo si manterrà sempre ampiamente stabile e soleggiato dal mattino e fino a sera. Lato temperature, ci saranno punte massime fino a 22°C a Firenze e Roma.
Residue precipitazioni al Sud
Condizioni di tempo lievemente instabile su tutti i settori meridionali. Nel corso della mattinata potranno verificarsi delle piogge a carattere sparso sulla Puglia settentrionale, poi anche sui rilievi calabresi e sul nord della Sicilia. Ma nel corso delle ore pomeridiane ci sarà un generale miglioramento delle condizioni meteo, con residua instabilità sulla provincia di Messina. Per le temperature, valori massimi fino a 18°C a Bari e 22°C a Napoli.
