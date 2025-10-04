Rapida fase di maltempo sull'Italia con forti temporali: ecco dove

Al mattino tempo instabile su tutte le regioni del Centro, con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi. Si "salva" invece l'Abruzzo, che sarà più asciutto. Al pomeriggio poche variazioni meteorologiche, con fenomeni sparsi su tutti i settori. Ma, esattamente come al Nord, in serata e nottata il tempo vedrà un graduale miglioramento, sempre con molte nuvole in transito. E le temperature? I valori massimi attesi sono compresi tra i 18-19°C di Campobasso e l'Aquila e i 24-26°C di Roma e Cagliari.