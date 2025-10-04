Giornate Fai d'Autunno 2025, i luoghi da visitare a Roma

Tornano nel weekend dell’11 e 12 ottobre 2025 le Giornate FAI d’Autunno. In occasione del 50° anniversario del Fondo Ambiente Italiano, sono tantissime le aperture eccezionali di alcuni dei Beni, anche privati, che meritano di essere visitati
Tornano nel weekend dell’11 e 12 ottobre 2025 le Giornate FAI d’Autunno. In occasione del 50° anniversario del Fondo Ambiente Italiano, sono tantissime le aperture eccezionali di alcuni dei Beni, anche privati, che meritano di essere visitati. Si possono visitare oltre 700 luoghi eccezionali, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici, in ogni regione d’Italia. Il Lazio, ma specialmente Roma offre delle chicche davvero imperdibili.
Palazzo del Viminale a Roma
Questo palazzo che ospita il ministero degli Interni è stato fino al 1961 il palazzo del Governo. Tra le stanze più belle da visitare c’è sicuramente la sala del Consiglio. Sarà straordinariamente visitabile su prenotazione solo domenica 12 ottobre.
Retro della Fontana di Trevi a Roma
Se tutti possono vedere la Fontana di Trevi, solo pochi fortunati potranno esplorare per le due Giornate d’autunno del FAI ciò che accade dietro le quinte di uno dei luoghi più visitati d’Italia ovvero la camera di manovra dell’acqua, normalmente non accessibile, osservando il sistema idraulico che ne regola il funzionamento. Durante la visita il pubblico scoprirà come viene utilizzata oggi l’acqua proveniente dall’Acquedotto Vergine, attivo quasi ininterrottamente da 2000 anni.
Altri luoghi interessanti
Interessante anche la storica Chiesa di San Lorenzo in Panisperna, generalmente inaccessibile, che custodisce affreschi manieristi e il sarcofago di Santa Brigida. Un’altra tappa imperdibile è il Casino Giustiniani Massimo al Laterano, aperto in esclusiva per gli iscritti FAI, che vanta affreschi ispirati a celebri opere letterarie. Non mancano le proposte più originali, come la storica sede di Acea, conosciuta come Palazzo dell’Acqua e della Luce, o il complesso storico dell’Ospedale San Giovanni, che racchiude secoli di storia sanitaria e artistica. Inoltre, le visite a Villa Taverna Parisi-Borghese e all’antico borgo di Anguillara Sabazia arricchiscono l’offerta con storia e paesaggi mozzafiato.
Info utili
L’elenco completo dei luoghi aperti nel Lazio e le modalità di partecipazione all’evento sono consultabili sul sito ufficiale delle Giornate FAI. Le visite possono prevedere l’accesso prioritario per gli iscritti alla Fondazione e, in alcuni casi, è necessaria la prenotazione. È suggerito un contributo libero per partecipare alle visite, contribuendo così direttamente alla missione della Fondazione.
©IPA/Fotogramma
