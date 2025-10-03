Delitto di Garlasco, Sempio sceglie Armando Palmegiani come consulete

Armando Palmegiani è stato nominato nuovo consulente della difesa di Andrea Sempio nell’inchiesta riaperta sul delitto di Garlasco, dopo la rinuncia di Luciano Garofano. La sua nomina ha subito acceso i riflettori, riportando in circolazione su YouTube vecchi interventi pubblicati sul canale Nero Crime, nei quali sembrava dare credito agli indizi raccolti contro Sempio. In particolare aveva parlato del Dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi, "attribuibile all’Y di Sempio", e della controversa impronta numero 33. Oggi, però, intervistato dal Corriere della Sera, Palmegiani si è difeso: "Mi hanno dato il ben arrivato. Ho appena accettato l’incarico e sono già al centro di un attacco mediatico allucinante".