Cosa propone Nursing Up per supportare il settore sanitario

L'iniziativa nasce dalla necessità di affrontare con urgenza e concretezza le gravi criticità che oggi interessano in particolare infermieri e ostetriche , figure da sempre fondamentali per il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale. "L'obiettivo - ha spiegato Antonio De Palma, presidente di Nursing Up - è quello di elaborare, entro un orizzonte temporale di 3-6 mesi, un dossier corredato da un piano operativo , che possa fornire indicazioni concrete per affrontare i nodi strutturali del settore". La proposta si inserisce nel contesto della riforma in corso: lo scorso 26 settembre 2025, infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega per il riordino delle professioni sanitarie , frutto dell’indagine conoscitiva promossa dalla Commissione Affari Sociali e sostenuta dall’onorevole Marta Schifone. Il testo prevede che, entro la fine del 2026, vengano emanati decreti legislativi volti a regolamentare in maniera organica la formazione, la valorizzazione e la responsabilità delle professioni sanitarie. “In questo quadro - prosegue De Palma - Nursing Up ritiene essenziale attivare un tavolo tecnico permanente , in grado di fornire un contributo autorevole e competente all’attuazione della riforma.

Che ruolo avrebbe la Consulta?

La Consulta, in questa visione, avrebbe il compito di supportare i lavori della Commissione parlamentare, fornendo dati, analisi e proposte operative che rappresentino efficacemente l’intero universo delle professioni sanitarie non mediche, come già previsto dalla Legge 43/2006.

Pur riconoscendo come prioritaria la condizione degli infermieri, la Consulta sarebbe inclusiva, aperta alla partecipazione delle ostetriche e di tutti gli altri professionisti del comparto sanitario che rientrano nelle categorie individuate dalla norma. Per garantire un approccio tecnico e rappresentativo, si propone che l’organismo sia composto da sei o sette professionisti con comprovata esperienza, provenienti dai principali ambiti di attività del settore: ospedali, servizi territoriali e università. La designazione dei membri dovrebbe essere affidata ai sindacati maggiormente rappresentativi del comparto sanità, in accordo con gli Ordini professionali di riferimento. “Il metodo di lavoro della Consulta - conclude il presidente di Nursing Up - si fonderebbe su una logica collaborativa e strutturata, basata su confronti periodici, analisi di dossier tematici, incontri di approfondimento e, soprattutto, sulla produzione di relazioni tecniche e operative da indirizzare al Parlamento e al ministero della Salute. L’obiettivo è individuare, in tempi rapidi, soluzioni concrete e attuabili, capaci di rispondere a problemi che, se non affrontati adeguatamente, rischiano di cronicizzarsi e compromettere la tenuta complessiva del nostro sistema sanitario”.