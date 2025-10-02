Maltempo, bomba d’acqua nel Brindisino: disperso un uomo

Un uomo è disperso ad Ostuni dove nel pomeriggio si è abbattuto un violento nubifragio che ha interessato la parte nord della provincia di Brindisi. L'uomo era in automobile nella zona di Torre Pozzelle, sul litorale di Ostuni, quando è stato colto dal temporale. L'uomo si trovava a bordo della sua auto insieme alla moglie quando, a causa della bomba d'acqua il veicolo è uscito di strada. La donna è riuscita a mettersi in salvo ma l'auto è stata trascinata via dalle forti correnti. Il mezzo è stato successivamente ritrovato, ma dell'uomo al momento non vi è ancora alcuna traccia. Proseguono senza sosta le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco e delle squadre di soccorso.

Precipitazioni intense

Secondo i dati della Protezione civile, tra le 16 e le 19 si sono registrate precipitazioni intense fino a 70 millimetri, accompagnate da forti raffiche di vento e grandinate. I centri piu' colpiti, oltre a Ostuni, sono stati Carovigno, Oria, Mesagne e Brindisi. In molte zone le strade si sono trasformate in torrenti di fango, provocando allagamenti anche in diversi appartamenti al piano terra. La grandine ha imbiancato le strade in varie località, causando ulteriori disagi alla circolazione veicolare e pedonale. Il violento nubifragio ha provocato danni anche alla circolazione dei treni attualmente sospesa tra Ostuni e Brindisi. Ci sono treni bloccati sia in direzione nord che in direzione sud. Sul portale RFI viene riferito che è in " corso un intervento dei tecnici" per il ripristino della circolazione. Ad Ostuni si sono registrati diversi allagamenti anche nel piazzale della stazione sui binari.