Paderno Dugnano, 17enne uccise famiglia: “Era lucido”. Le motivazioni

Dopo le motivazioni depositate oggi, ha parlato l'avvocato Amedeo Rizza, che difende Riccardo Chiarioni e ha spiegato che presenterà ricorso in appello contro la sentenza. "Ovviamente non condivido questa motivazione. Il giudice non ha preso atto della concreta incidenza e del nesso di causalità che c'è tra la patologia di Riccardo e il reato commesso", ha detto il legale. Le considerazioni del difensore partono dal fatto che in una perizia, disposta dal gip nel corso del procedimento, era stato accertato un vizio parziale di mente del ragazzo e, dunque, una capacità di intendere e di volere parzialmente scemata al momento dei fatti. Vizio parziale non riconosciuto nel verdetto. La giudice, ha spiegato il difensore, "pur riconoscendo un disturbo psichiatrico, un'idea dominante nel raggiungere il progetto dell'immortalità", di cui ha parlato il ragazzo che a ottobre compirà 19 anni, e "la necessità di cure" per lui, "ha ritenuto che, visto il comportamento avuto dal minore prima, durante e dopo l'omicidio, tale disturbo riconosciuto non ha inciso nella capacità del volere". E in relazione alla pena, "pur riconoscendo la necessità di concedere le attenuanti generiche con criterio di prevalenza per mitigarla", sempre la giudice "alla fine ha dato il massimo" previsto nei procedimenti minorili con rito abbreviato, ossia con lo sconto di un terzo. Dopo il ricorso ci sarà un processo d'appello

Per approfondire: Strage Paderno Dugnano, il 17enne: "Volevo cancellare la mia vita di prima"