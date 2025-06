Strage Paderno Dugnano, ragazzo uccise famiglia: chiesti 20 anni

Nel pomeriggio è attesa la sentenza del processo abbreviato del Tribunale per i minorenni per Riccardo Chiarioni, il giovane che nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre del 2024 uccise a coltellate il padre, la madre e il fratello di 12 anni nella villetta di famiglia. Secondo la Procura, le aggravanti, compresa la premeditazione, devono prevalere sul vizio parziale di mente accertato da una perizia sul ragazzo. Il difensore ha chiesto invece il proscioglimento per incapacità totale ascolta articolo

È attesa per oggi, nel pomeriggio, la sentenza del processo abbreviato del Tribunale per i minorenni per Riccardo Chiarioni, il giovane che nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre del 2024 uccise a coltellate il padre, la madre e il fratello di 12 anni nella villetta di famiglia a Paderno Dugnano, nel Milanese. All’epoca della strage il ragazzo aveva 17 anni. La Procura per i minori di Milano ha chiesto una condanna a 20 anni di reclusione per Chiarioni spiegando che le aggravanti, compresa la premeditazione, devono prevalere sul vizio parziale di mente accertato da una perizia sul ragazzo. Il difensore Amedeo Rizza ha chiesto il proscioglimento per incapacità totale.

Le richieste Nella discussione, la Procura per i minori ha chiesto per il ragazzo il massimo della pena, 30 anni, scontata di un terzo per il rito (quindi 20 anni), e che le aggravanti, tra cui la premeditazione, prevalgano sulle attenuanti e sulla semi-incapacità di intendere e volere. La difesa, invece, ha chiesto che venga riconosciuto un vizio totale di mente e che sia prosciolto o, in subordine, che venga comminata una pena tenendo conto del vizio parziale e delle attenuanti.