San Siro, vendita dello stadio a Milan e Inter: oggi il voto

Giornata decisiva per il futuro dello stadio di San Siro. Il Consiglio comunale si riunirà oggi per la delibera che prevede la cessione del Meazza a Milan e Inter per 197 milioni di euro, oltre che il via libera al progetto del nuovo stadio voluto dalle due società. Secondo i numeri, il centrosinistra potrebbe contare su 32 voti di partenza e il centrodestra su 17. La discussione è prevista alle 16.30. Nel frattempo, davanti a Palazzo Marino il presidio dei comitati contrari al progetto.

Scaroni: “Sono ottimista, il progetto farà bene a tutti”

Secondo il presidente del Milan, Paolo Scaroni, “siamo in dirittura d'arrivo” e “naturalmente il Consiglio comunale dovrà decidere” ma “resto ottimista perché faccio fatica a immaginare come si possa rifiutare un progetto di ammodernamento della città e dell'intero quartiere che farà bene a Milano, al calcio milanese e a quello italiano”. Per Scaroni il progetto è “qualcosa che farà bene a tutti". Poi ha aggiunto: "Siamo fiduciosi perché se dovessero, per ipotesi, sollevarsi problemi, tutti perderemmo: le squadre, Milano, l'Italia, il calcio italiano. Non vedo bene chi si potrebbe prendere la responsabilità di creare un danno di questo tipo".

Abodi: “Euro 2032 senza Milano? Un rischio che stiamo correndo”

"Euro 2032 senza Milano? È un rischio che oggi stiamo correndo”, ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine dell'evento Be Active allo Stadio dei Marmi. “Mi aspetto che per San Siro ci sia quella capacità di trasformazione sostenibile che c'è stata per la città, perché la componente sportiva è rimasta indietro rispetto alla trasformazione urbana", ha ribadito.