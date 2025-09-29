Terni, sindaco Bandecchi contestato per le sue posizioni su Gaza

A scatenare le polemiche e la protesta, fuori e dentro al comune di Terni, sono state le parole del primo cittadino, secondo cui "20.000 bambini non sono mai morti". Diverse decine di manifestanti, anche più di un centinaio, hanno atteso davanti al municipio l'arrivo del sindaco per il Consiglio comunale, contestandolo. Alcuni consiglieri hanno abbandonato l'aula durante il Consiglio comunale in segno di protesta

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi è stato contestato per le sue posizioni su Gaza. A scatenare le polemiche e la protesta, fuori e dentro al comune di Terni, sono state le parole del primo cittadino, secondo cui "20.000 bambini non sono mai morti". Diverse decine di manifestanti, anche più di un centinaio, hanno atteso davanti al municipio l'arrivo del sindaco per il Consiglio comunale, contestandolo. Alcuni consiglieri hanno abbandonato l'aula durante il Consiglio comunale in segno di protesta. Ci sono stati alcuni momenti di tensione e un faccia a faccia tra Bandecchi e un gruppo di manifestanti, ma nessun contatto fisico anche per la presenza delle forze di polizia.

La contestazione contro Bandecchi

Bandecchi ha poi raggiunto l'aula dove la protesta nei suoi confronti è proseguita. Alcuni manifestanti lo hanno accusato di essere un “buffone” e altri hanno invece abbandonato la sala per protesta. Il centrodestra aveva già annunciato la sua non partecipazione alla seduta: presenti solo i rappresentanti di Forza Italia che comunque si sono subito alzati e se ne sono andati. "Sono felice vedere che Terni si risveglia", ha detto la deputata del M5s Emma Pavanelli, presente alla protesta, che ha definito il sindaco "un influencer dell'odio". "Sono scioccata dalle parole di un sindaco che dal primo giorno ha enfatizzato un messaggio di violenza. Continuiamo a vederla nella casa democratica dei cittadini", ha aggiunto.

La protesta dei consiglieri del Pd

Intanto "in segno di protesta per le incredibili e vergognose parole usate sui social dal presidente della Provincia di Terni Stefano Bandecchi, in riferimento ai bambini palestinesi di Gaza", i consiglieri Provinciali del Partito democratico Marsilio Marinelli, Nicoletta Valli e Fabio Di Gioia hanno annunciato che "diserteranno le sedute delle Commissioni e del Consiglio Provinciale di questa settimana". "Non sono tollerabili le parole espresse dal presidente Bandecchi quale rappresentante della Provincia di Terni", hanno riferito in una lettera inviata al primo cittadino.