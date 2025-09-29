Terni, sindaco Bandecchi contestato per le sue posizioni su Gaza

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Terni, sindaco Bandecchi contestato per le posizioni su Gaza: consiglieri lasciano l'aula

Cronaca
©Ansa

A scatenare le polemiche e la protesta, fuori e dentro al comune di Terni, sono state le parole del primo cittadino, secondo cui "20.000 bambini non sono mai morti". Diverse decine di manifestanti, anche più di un centinaio, hanno atteso davanti al municipio l'arrivo del sindaco per il Consiglio comunale, contestandolo. Alcuni consiglieri hanno abbandonato l'aula durante il Consiglio comunale in segno di protesta

ascolta articolo

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi è stato contestato per le sue posizioni su Gaza. A scatenare le polemiche e la protesta, fuori e dentro al comune di Terni, sono state le parole del primo cittadino, secondo cui "20.000 bambini non sono mai morti". Diverse decine di manifestanti, anche più di un centinaio, hanno atteso davanti al municipio l'arrivo del sindaco per il Consiglio comunale, contestandolo. Alcuni consiglieri hanno abbandonato l'aula durante il Consiglio comunale in segno di protesta. Ci sono stati alcuni momenti di tensione e un faccia a faccia tra Bandecchi e un gruppo di manifestanti, ma nessun contatto fisico anche per la presenza delle forze di polizia. 

©Ansa

La contestazione contro Bandecchi

Bandecchi ha poi raggiunto l'aula dove la protesta nei suoi confronti è proseguita. Alcuni manifestanti lo hanno accusato di essere un “buffone” e altri hanno invece abbandonato la sala per protesta. Il centrodestra aveva già annunciato la sua non partecipazione alla seduta: presenti solo i rappresentanti di Forza Italia che comunque si sono subito alzati e se ne sono andati. "Sono felice vedere che Terni si risveglia", ha detto la deputata del M5s Emma Pavanelli, presente alla protesta, che ha definito il sindaco "un influencer dell'odio". "Sono scioccata dalle parole di un sindaco che dal primo giorno ha enfatizzato un messaggio di violenza. Continuiamo a vederla nella casa democratica dei cittadini", ha aggiunto.

La protesta dei consiglieri del Pd

Intanto "in segno di protesta per le incredibili e vergognose parole usate sui social dal presidente della Provincia di Terni Stefano Bandecchi, in riferimento ai bambini palestinesi di Gaza", i consiglieri Provinciali del Partito democratico Marsilio Marinelli, Nicoletta Valli e Fabio Di Gioia hanno annunciato che "diserteranno le sedute delle Commissioni e del Consiglio Provinciale di questa settimana". "Non sono tollerabili le parole espresse dal presidente Bandecchi quale rappresentante della Provincia di Terni", hanno riferito in una lettera inviata al primo cittadino.

Leggi anche

Regionali, Bandecchi: "Se Meloni mi avesse scelto ora Proietti a casa"

Cronaca: Ultime notizie

Terni, sindaco Bandecchi contestato per le sue posizioni su Gaza

Cronaca

A scatenare le polemiche e la protesta, fuori e dentro al comune di Terni, sono state le parole...

Paderno Dugnano, 17enne uccise famiglia: “Era lucido”. Le motivazioni

Cronaca

Pubblicate le motivazioni con cui il Tribunale per i minorenni, lo scorso giugno, ha condannato a...

L'entrata del comprensorio di villette dove è avvenuta la strage di famiglia a Paderno Dugnano, 02 settembre 2024. ANSA/SERGIO PONTORIERO

San Siro, vendita dello stadio a Milan e Inter: oggi il voto

Cronaca

Il Consiglio comunale si riunirà oggi per la delibera che prevede la cessione dello Stadio Meazza...

Ergastolo per finanziere che nel 2024 uccise madre e sorella della ex

Cronaca

Il 28enne, il 13 febbraio del 2024 uccise Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato,...

Aeroitalia cambia nome in Air Italy ma la partita con Ita non è chiusa

Cronaca

La conferma arriva da Gaetano Intrieri, ceo di Aeroitalia. I giudici hanno chiesto alla compagnia...

Cronaca: i più letti