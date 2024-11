Regionali, Bandecchi: "Se Meloni mi avesse scelto ora Proietti a casa"

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha espresso con forza il proprio punto di vista riguardo le recenti elezioni regionali in Umbria (LO SPECIALE), lasciando intendere che il risultato sarebbe stato ben diverso se lui avesse rappresentato il centrodestra come candidato presidente. In un’intervista a La Stampa, Bandecchi ha dichiarato: "Se il candidato presidente del centrodestra fossi stato io, Proietti non avrebbe avuto nulla da festeggiare". Le sue parole, dunque, suonano come un chiaro segnale di insoddisfazione verso la strategia adottata dalla coalizione.