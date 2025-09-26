Terremoto, scossa di magnitudo 2.9 avvertita nella valle del Tronto

Cronaca

Il terremoto del 24 agosto 2016 sconvolse Amatrice, Arquata e Accumoli. Oggi tra Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria sono migliaia i cantieri già completati. Sul fronte della ricostruzione pubblica, nel corso del 2025 saranno avviati 1.200 nuovi cantieri. Aumentano gli interventi di edilizia privata, come segnalato da Cassa, Depositi e Prestiti, e diminuiscono le famiglie che ricorrono all'assistenza abitativa. Procede anche il programma Next Appennino