Terremoto, scossa di magnitudo 2.9 avvertita nella valle del Tronto

Un scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata avvertita alle 5:54 di questa mattina a Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno). Il movimento tellurico breve ma deciso, è stata percepito da diversi comuni vicini della vallata del Tronto. I dati di Ingv registrano che l'epicentro si trova a 2 km a nord-ovest di Monsampolo.
Terremoto Centro Italia, 9 anni fa il sisma. Prosegue ricostruzione
Il terremoto del 24 agosto 2016 sconvolse Amatrice, Arquata e Accumoli. Oggi tra Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria sono migliaia i cantieri già completati. Sul fronte della ricostruzione pubblica, nel corso del 2025 saranno avviati 1.200 nuovi cantieri. Aumentano gli interventi di edilizia privata, come segnalato da Cassa, Depositi e Prestiti, e diminuiscono le famiglie che ricorrono all'assistenza abitativa. Procede anche il programma Next Appennino