Terremoto, scossa di magnitudo 2.9 avvertita nella valle del Tronto

Il movimento tellurico breve ma deciso, è stata percepito da diversi Comuni. I dati di Ingv registrano che l'epicentro si trova a 2 km a nord-ovest di Monsampolo

Un scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata avvertita alle 5:54 di questa mattina a Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno). Il movimento tellurico breve ma deciso, è stata percepito da diversi comuni vicini della vallata del Tronto. I dati di Ingv registrano che l'epicentro si trova a 2 km a nord-ovest di Monsampolo. 

