Dl "Terra dei Fuochi", via libera del Senato. Le novità previste

Di opinione opposta è il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, capogruppo in commissione Giustizia del Senato: "Questo decreto non risolve i problemi della Terra dei fuochi e neanche quelli, annosi, della gestione dei rifiuti nel nostro paese. Bastassero solo nuovi reati e nuove pene, come pensa un governo che non sa fare altro come questo, in Italia non esisterebbero più problemi. Servirebbero invece più termovalorizzatori e meno soldi dei contribuenti utilizzati per mandare i nostri rifiuti all'estero". Per Scalfarotto "è un decreto da respingere anche dal punto di vista procedurale. Arriva l'ennesima fiducia per un provvedimento che non ha nessun criterio di necessità e di urgenza. Per decreto istituiamo un dipartimento con 60 dipendenti da 7 milioni all'anno, una cosa inaudita, tanto più se fatta per una pura questione di poltrone. Così sanciamo il funerale della democrazia parlamentare, perché con un decreto che scade tra 7 giorni lavorativi, l'altra Camera non avrà nemmeno il tempo per avere una conoscenza superficiale della materia. Una situazione in cui si è messo il governo, approvando un decreto non urgente, alla chetichella, inspiegabilmente l'8 di agosto".

Leggi anche: Rifiuti, in arrivo dal 2026 il bonus Tari: come funziona e a chi è rivolto