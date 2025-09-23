Milano, scontri Stazione Centrale: si indaga su identità dei violenti

Gli inquirenti stanno esaminando i filmati delle telecamere della zona per riuscire a identificare le persone che hanno tentato l'assalto del principale scalo ferroviario cittadino, tra lanci di transenne e idranti contro le forze dell'ordine. C'è chi parla di anarchici, chi di un misto di persone senza particolare connotazione. Provvedimenti emessi anche nei confronti di due minorenni

Erano 10 anni che a Milano non scoppiava una guerriglia urbana come quella che nel pomeriggio di lunedì 22 settembre ha messo a ferro e fuoco la zona della Stazione Centrale . L’ultima volta era successo nel maggio del 2015, con il corteo No Expo, nel giorno dell'inaugurazione dell'Esposizione universale. Questa volta non c’è stata la stessa scia di devastazioni, né le infiltrazioni di Black Bloc da tutta Europa. Si è però dato un colpo alla più nobile iniziativa dello sciopero per esprimere vicinanza a Gaza. Ci sono state decine di feriti, tra manifestanti (la conta è incerta) e agenti di polizia, circa 60. Otto persone sono state portate in Questura. Tre di queste sono state arrestate. Si tratta di due ragazze accusate di resistenza aggravata, per cui oggi si terrà l'udienza per direttissima in Tribunale, e di un ragazzo arrestato per resistenza aggravata e lesioni con la nuova aggravante introdotta dal Decreto sicurezza, perché commesse ai danni di un rappresentante delle forze dell'ordine. Lui resta in carcere al momento: passerà per un'udienza davanti al gip.

Cosa è successo alla Stazione Centrale di Milano

È stato intorno alle 13 che una frangia di qualche centinaio di violenti ha tentato l’assalto a Stazione Centrale. Per tutta la mattina migliaia e migliaia di persone avevano sfilato pacificamente, sotto la pioggia, per protestare contro l’offensiva di Israele a Gaza, per dire basta all'uccisione indiscriminata di bambini e civili. È all’ultima tappa del corteo che i più violenti provano a forzare i blocchi alle fermate della metropolitana. All’inizio vengono respinti. Inizia il lancio di transenne e idranti contro le forze dell’ordine. Sfondano l’entrata della Galleria delle Carrozze. Dall’altro lato partono le manganellate e i lacrimogeni. Lo scontro durerà ore, spostandosi in via Vittor Pisani.

Indagini della Procura per identificare i violenti

La Procura di Milano sta indagando per identificare i violenti, analizzando i filmati di tutta la zona di Stazione Centrale. Il sindaco Giuseppe Sala ha condannato "il vandalismo causato da frange violente" che "non trova giustificazione” e certamente non aiuta la causa di Gaza. “Vorrei sapere chi sono, vorrei che ci fossero indagini rapide perché è chiaro che ci sono frange che si spostano, magari non è detto che siano solo milanesi, ma gettano un'ombra su un manifestare che è stato tanto pacifico”, sottolinea il primo cittadino di Milano.