Napoli, lite tra adolescenti a Mariglianella: intervengono carabinieri

Napoli, lite tra adolescenti a Mariglianella: intervengono i carabinieri

Cronaca

Momenti di tensione nella serata di domenica, durante uno spettacolo messo in scena nell'ambito della rassegna "Mariglianella cresce". Uno dei due ragazzi aveva con sé un coltello a farfalla con cui ha cercato di colpire l'altro. Bloccato dalle forze dell'ordine, l'arma è stata sequestrata

Tragedia sfiorata a Mariglianella, in provincia di Napoli. Durante una lite scoppiata tra due minori, uno dei due ha impugnato un coltello e ha cercato di colpire il secondo. Gli agenti delle forze dell’ordine sono intervenuti e hanno sequestrato l’arma al ragazzo. L’aggressione è avvenuta in Via Napoli, a pochi metri da dove si stava tenendo uno spettacolo organizzato dal Comune nell’ambito della rassegna “Mariglianella cresce”. Sono in corso accertamenti per capire il motivo dell'aggressione.

Cosa è successo

Durante lo svolgimento di uno spettacolo nel centro della città, udendo urla provenienti da Via Napoli a pochi passi da dove si stava tenendo l’evento, i carabinieri sono intervenuti per fermare una lite tra due minorenni, entrambi di 14 anni. Il ragazzo che ha cercato di colpire l’altro con un coltello a farfalla è stato fermato dagli agenti che, al momento, indagano sul motivo dell’aggressione. Nelle sue tasche trovati anche una dose di hashish e un altro coltello a serramanico. 

