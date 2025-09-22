Napoli, lite tra adolescenti a Mariglianella: intervengono carabinieri

Momenti di tensione nella serata di domenica, durante uno spettacolo messo in scena nell’ambito della rassegna “Mariglianella cresce”. Uno dei due ragazzi aveva con sé un coltello a farfalla con cui ha cercato di colpire l’altro. Bloccato dalle forze dell’ordine, l’arma è stata sequestrata

Tragedia sfiorata a Mariglianella, in provincia di Napoli. Durante una lite scoppiata tra due minori, uno dei due ha impugnato un coltello e ha cercato di colpire il secondo. Gli agenti delle forze dell’ordine sono intervenuti e hanno sequestrato l’arma al ragazzo. L’aggressione è avvenuta in Via Napoli, a pochi metri da dove si stava tenendo uno spettacolo organizzato dal Comune nell’ambito della rassegna “Mariglianella cresce”. Sono in corso accertamenti per capire il motivo dell'aggressione.