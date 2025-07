Napoli, 15enne accoltellato durante lite per partita di calcio: grave

È accaduto a Giugliano in Campania dove, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe verificata un'accesa discussione a seguito di una partita di calcio tra i ragazzi ospiti del camping Liternum. Un 18enne, incensurato, sarebbe intervenuto per prendere le difese del fratello estraendo un coltello a scatto che aveva nel marsupio. Durante la colluttazione un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato. L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri

Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato durante una lite per una partita di calcio. È accaduto nel camping Liternum di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe verificata un'accesa discussione a seguito di una partita di calcio tra i ragazzi ospiti della struttura. Un ragazzo di 18 anni, incensurato, sarebbe intervenuto per prendere le difese del fratello, coetaneo della vittima, estraendo un coltello a scatto che aveva nel marsupio. Durante la colluttazione sarebbe avvenuta l'aggressione. A seguito dell'accoltellamento, il 15enne è stato trasferito all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e operato d'urgenza per la perforazione del fegato: attualmente è in prognosi riservata. Nel frattempo, il 18enne è stato arrestato dai carabinieri.