Meteo, allerta maltempo in diverse regioni d'Italia. VIDEO

Piogge torrenziali e calo delle temperature a partire dal Nord Italia, ma che interesseranno nelle prossime ore tutto il Paese. Ecco le immagini del maltempo che ha colpito in particolar modo la Lombardia
Allerta arancione in Liguria e in Lombardia per maltempo. Piogge e temporali al Nord e al Centro. Allerta gialla anche in otto regioni.
Nella notte e nelle prime ore della mattina di oggi precipitazioni intense - come da allerta meteo codice giallo - in provincia di Alessandria.
La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e temporali a partire dalla mezzanotte e valido fino alle 23.59 di domani, 23 settembre.
Le previsioni
Dopo un weekend estivo è arrivato l'atteso peggioramento delle condizioni meteo con annesso calo termico. Situazione sinottica che al momento vede una saccatura depressionaria sui settori occidentali dell'Europa, con aria fresca in quota sulla Francia.
Prossime ore con maltempo che interesserà soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il Nord-Ovest ove non si escludono locali nubifragi. Entro la sera piogge e temporali in arrivo anche su Sardegna e regioni centrali tirreniche. Atteso un generale calo delle temperature su valori in media o anche di 3-4 gradi al di sotto nella seconda parte della settimana.