Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Meteo, allerta maltempo in diverse regioni d'Italia. VIDEO

Cronaca

Piogge torrenziali e calo delle temperature a partire dal Nord Italia, ma che interesseranno nelle prossime ore tutto il Paese. Ecco le immagini del maltempo che ha colpito in particolar modo la Lombardia

ascolta articolo

Allerta arancione in Liguria e in Lombardia per maltempo. Piogge e temporali al Nord e al Centro. Allerta gialla anche in otto regioni. 

Nella notte e nelle prime ore della mattina di oggi precipitazioni intense - come da allerta meteo codice giallo - in provincia di Alessandria. 

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e temporali a partire dalla mezzanotte e valido fino alle 23.59 di domani, 23 settembre.

Le previsioni

Dopo un weekend estivo è arrivato l'atteso peggioramento delle condizioni meteo con annesso calo termico. Situazione sinottica che al momento vede una saccatura depressionaria sui settori occidentali dell'Europa, con aria fresca in quota sulla Francia.

Prossime ore con maltempo che interesserà soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il Nord-Ovest ove non si escludono locali nubifragi. Entro la sera piogge e temporali in arrivo anche su Sardegna e regioni centrali tirreniche. Atteso un generale calo delle temperature su valori in media o anche di 3-4 gradi al di sotto nella seconda parte della settimana.

Approfondimento

Maltempo, forti piogge al Nord. A Milano esonda il Seveso

Cronaca: Ultime notizie

Maltempo, forti piogge al Nord. A Milano esonda il Seveso

Cronaca

Nel capoluogo lombardo questa mattina il Seveso ha cominciato ad esondare a Niguarda, nel...

Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in tutta Italia. DIRETTA

live Cronaca

Per la giornata di oggi i sindacati di base hanno proclamato lo sciopero generale in sostegno...

Meteo, allerta maltempo in diverse regioni d'Italia. VIDEO

Cronaca

Piogge torrenziali e calo delle temperature a partire dal Nord Italia, ma che interesseranno...

Processo a Ciro Grillo, oggi la sentenza: tappe della vicenda

Cronaca

Dopo il rinvio per lutto, in mattinata torna a riunirsi il collegio del Tribunale di Tempio...

Sciopero generale per Gaza oggi 22 settembre, i settori a rischio stop

Cronaca

Dopo l’agitazione del 19 settembre scorso, oggi è ancora una giornata di protesta nazionale di 24...

Cronaca: i più letti