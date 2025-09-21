Lecco, chi erano le due ragazze travolte e uccise a Brivio

Le vittime dell'incidente sono Milena Marangon e Giorgia Cagliani, entrambe 21enni. Le due ragazze stavano camminando a piedi sul bordo della carreggiata, in un tratto senza marciapiede, per raggiungere una festa di paese, quando un'auto le ha colpite alle spalle dopo aver urtato un altro veicolo in sosta. Il conducente è stato arrestato

Si chiamano Milena Marangon e Giorgia Cagliani le due ragazze travolte e uccise in un incidente avvenuto la scorsa notte a Brivio, in provincia di Lecco. Entrambe 21enni, le vittime stavano camminando a piedi sul bordo della carreggiata, in un tratto senza marciapiede, per raggiungere una festa di paese, quando un'auto le ha colpite alle spalle dopo aver urtato un altro veicolo in sosta. La giovane sopravvissuta nell'incidente è una coetanea residente in un vicino centro della Brianza lecchese, trovata sotto shock dai primi soccorritori.

L'incidente a Brivio

Prima dell'incidente, l'auto avrebbe forse cercato di evitare un altro mezzo, ma sarebbe finita contro una vettura e successivamente avrebbe travolto le due vittime. Alla guida dell'auto, un uomo di 30 anni probabilmente di origini straniere che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato arrestato dopo i primi esami volti a stabilire il suo stato psicofisico mentre al volante. Sulle cause e la dinamica dell'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Merate, in provincia di Lecco.