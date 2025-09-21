Esplora tutte le offerte Sky
Due ragazze travolte e uccise da un'auto nel Lecchese

 Il gruppo aveva appena parcheggiato nella zona della locale palestra e stava raggiungendo la festa del paese, dove era in corso un concerto

Due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise da un'auto nella tarda serata a Brivio, in provincia di Lecco. Una terza giovane, di 20 anni, è scampata alla tragedia. In base a una prima ricostruzione, la vettura - guidata da un trentenne - procedeva lungo la provinciale e ha travolto da dietro le due giovani che camminavano sul ciglio della strada assieme a una terza ragazza di 20 anni, sopravvissuta all'incidente. Il gruppo aveva appena parcheggiato nella zona della locale palestra e stava raggiungendo la festa del paese, dove era in corso un concerto. Le due 21enni sono morte sul colpo.

