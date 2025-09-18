Esplora tutte le offerte Sky
Salone Nautico di Genova: programma della 65^ edizione

La manifestazione è tornata a brillare in concomitanza con il boom del settore degli ultimi anni, complice anche l’ampliamento degli spazi sul mare nella nuova configurazione del Waterfront di Levante. Saranno oltre mille le imbarcazioni presenti, 23 i nuovi cantieri e la partecipazione di espositori provenienti da 45 Paesi, e ancora 123 novità e 96 première

Torna a Genova il Salone Nautico Internazionale, edizione numero 65, in programma dal 18 al 23 settembre 2025 alla Fiera di Genova. La manifestazione è tornata a brillare in concomitanza con il boom del settore degli ultimi anni, complice anche l’ampliamento degli spazi sul mare nella nuova configurazione del Waterfront di Levante. Saranno oltre 1.000 le imbarcazioni presenti, 23 i nuovi cantieri e la partecipazione di espositori provenienti da 45 Paesi, e ancora 123 novità e 96 première. Ma il Nautico non è solo una fiera, ma anche un evento in cui il settore si confronta dando i numeri con l’ormai molto atteso report “La Nautica in cifre” e convegni specializzati.

 

Biglietti ridotti per under 25

Tra le novità di quest’anno spicca l’introduzione del biglietto a tariffa agevolata per gli under 25, disponibile al prezzo speciale di 13 euro (acquistabile solo in loco con documento d’identità). Una misura che si inserisce nell’ambito di una più ampia campagna di iniziative di Confindustria Nautica a favore dell’orientamento e la formazione degli studenti alle professioni del mare e di sensibilizzazione e coinvolgimento dei giovani nel mondo della nautica. Ci saranno due appuntamenti riservati alle scuole superiori: “Nautica: orientarsi in un mare di opportunità” e “Nautica da diporto: le Istituzioni in sinergia con le imprese. Lavoro, formazione, apprendistato, orientamento scolastico”, entrambi in programma lunedì 22 settembre.

Il costo del biglietto e agevolazioni

Il biglietto intero invece costa 23 euro se acquistato online (+1 di prevendita), 28 euro in loco. Ingresso gratuito per bambini nati dopo l’01/01/2013 accompagnati da un adulto e per accompagnatori di persone con disabilità. 

TechTrade Days 2025

Un’altra novità è rappresentata dall’iniziativa TechTrade Days 2025, il 18 e 19 settembre, con il format B2B dedicato alle ultime novità del settore con oltre 400 brand di accessoristica e componentistica nautica di primo impianto e di coperta, organizzato nell’area TechTrade, dedicata al business, alla tecnologia e al networking professionale. Due giornate pensate per aziende e professionisti della filiera nautica, con l’obiettivo di favorire il confronto, l’aggiornamento e il networking tra produttori, fornitori, progettisti e cantieri, alla scoperta delle soluzioni più innovative per la nautica professionale e da diporto.

Il Design Innovation Award

Grande attesa per la sesta edizione del Design Innovation Award, il riconoscimento promosso da Confindustria Nautica e dal Salone Nautico Internazionale che celebra ricerca, eccellenza e innovazione nel settore. Divenuto in pochi anni un punto di riferimento internazionale. Presidente della giuria internazionale è Walter De Silva, tra i più grandi maestri del design, vincitore del Compasso d’Oro e Ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo. La cerimonia di premiazione si terrà il 19 settembre 2025 nello scenario unico di Palazzo Ducale.

 

Le aperture straordinarie dei Rolli

Per le aperture straordinarie dei Rolli, sabato 20 e domenica 21 settembre sono previste visite guidate su prenotazione all’interno dei palazzi a cura di divulgatori scientifici, professionisti del settore culturale formati appositamente (prenotazioni dal 9 settembre sul sito www.visitgenoa.it). Per l’occasione, la manifestazione sarà dedicata ai “signori del mare” della Repubblica nel periodo ribattezzato dagli storici come il “secolo dei genovesi”. Il vero protagonista artistico della manifestazione sarà il “Ritratto di Lamba Doria”, capolavoro pittorico dell’artista barocco Gioacchino Assereto, che verrà eccezionalmente esposto per l’occasione all’interno di Palazzo Doria Lamba.  

Salone Nautico di Genova: programma della 65^ edizione

