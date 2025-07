Il cantiere storico di Viareggio



Il nostro viaggio parte dal cantiere di Viareggio, unico nel Mediterraneo ad avere ancora un varo a scivolo attivo. Ad accoglierci è Giovanna Vitelli, presidente del Gruppo Azimut Benetti.

“In questo cantiere meraviglioso si realizzano i sogni degli armatori. Qui ci sono 150 anni di storia. Questa è stata proprio la sede originale di Benetti, è un luogo in cui l'armatore arriva con i suoi desideri che noi poi trasformiamo in realtà. Per esempio, l’ultima nata è un 50 metri che non è ancora in acqua e l'armatore, che adora il tema del mare, ha voluto che tutto nella barca ricordasse l'ambiente marino. Da qui un uso sapiente dei marmi, con una scala centrale in onice blu retroilluminato contornato da marmo bianco. E poi i cristalli, realizzati tutti qui in Toscana su misura espressamente per la barca, ricordano nella forma delle razze. E questo è solo un esempio. Noi in fondo oggi siamo coloro che costruiscono quello che un tempo erano i palazzi e i castelli. Al posto delle dimore di re e regine oggi si costruiscono mega yacht.”

La nuova frontiera del lusso è infatti la customizzazione. Al suo servizio l'artigianalità, perché tutto all'interno di yacht come quelli realizzati da Benetti è fatto a mano.

“La parte estetica degli interni è un trionfo dell’artigianalità italiana, che trova qui in Toscana un luogo d'eccezione. Un aspetto talmente importante che ha spinto il nostro gruppo a creare appositamente un Academy interna per tramandare questi mestieri, mestieri legati a un know how che rischia di essere perso. Per cui è importante che i giovani tramandino tutto questo saper fare con le mani, perché è uno dei punti di forza del nostro Paese”.

La rivoluzione dell’Oasis Deck, un nuovo modo di vivere il mare

Eccellenza artigiana unita a una grande componente ingegneristica.

“La storia di Benetti è una storia di innovazione e questa è forse la ragione che ha determinato il grande successo della nostra azienda, non a caso da 25 anni leader al mondo nel settore nautico”, ci spiega Giovanna Vitelli. “Oggi la tecnologia ci aiuta a offrire delle vere e proprie esperienze, cioè un nuovo modo di vivere il mare quindi. L’Oasis Deck è una rivoluzione nel campo della nautica. Si tratta di una sorta di terrazzamento sul mare che degrada con tanto di piscina a sfioro. I lati della barca si aprono interamente trasformando lo yacht in un’oasi grazie alla quale si è in connessione continua con il mare. E questa è solo una delle ultime novità. Stiamo per lanciare infatti un nuovo deck che chiamiamo Veranda Deck, e di nuovo l'idea è quella di un patio, o veranda, che si apre da tutti i lati. Un po’ come una villa al mare ma con un beneficio in più perché si tratta di una barca quindi si muove consentendoci di cambiare scenario ogni momento. Possiamo dire di aver interpretato un nuovo lifestyle.”

sostenibilità come realtà

Un’azienda con oltre 150 anni di storia ma con una forte visione verso il futuro, che si traduce anche nella ricerca a favore della sostenibilità ambientale.

“Proprio perché l'esperienza diventa più autentica”, ci spiega Giovanna Vitelli, “anche la componente diciamo più tecnica - la propulsione - respira questa stessa finalità: se vivo in un mondo più autentico deve essere anche un mondo a minore impatto ambientale. Dunque, la ricerca è andata in questa direzione, ma come tutti i settori anche quello della nautica ha vissuto una fase per certi versi di grandi annunci, una fase un po’ marketing. Noi invece abbiamo concentrato molto l'attenzione nell’usare la migliore tecnologia disponibile oggi per consegnare dei risultati oggi. Quindi siamo il gruppo con la più grande gamma di yacht a basso impatto ambientale e ci siamo impegnati perché questo basso impatto ambientale non sia un’autodichiarazione, ma sia misurabile, trasparente. Ci siamo battuti per promuovere degli indici di misurazione nel settore nautico e ci siamo riusciti. Stiamo sottoponendo tutti i nostri nuovi modelli a questa misurazione perché sia davvero - come leader di settore - una bella spinta verso un atteggiamento professionale e serio nei confronti di questo tema e lo facciamo perché siamo forti e orgogliosi di aver raggiunto i migliori risultati del settore.”

Lo storico varo a scivolo

Nel cantiere di Viareggio c’è anche l'ultimo scivolo, l'unico scivolo rimasto attivo in tutto il Mediterraneo.

“Qui ci troviamo nel cantiere storico di Benetti, cantiere che risale al 1873 e qui conserviamo la liturgia storica del varo a scivolo. Durante questo tipo di varo le cime vengono a un certo punto tagliate e la barca sullo scivolo va indietro sfiorando la banchina. E’ quindi un momento molto emozionante durante il quale si raccoglie tutta la cittadinanza. Una celebrazione naturalmente per l'armatore, moltissimo per le maestranze perché ne andiamo orgogliosi, ma anche per la città. Durante questi vari la banchina è gremita di viareggini che hanno l'orgoglio di questo primato navale.”

Il cantiere di Livorno

Ci siamo poi spostati nel cantiere Benetti di Livorno, sede costruttiva di magnifiche imbarcazioni e vero e proprio museo industriale. Qui si respira la storia e l’evoluzione della miglior nautica internazionale.

Un secolo e mezzo dopo il suo primo varo, Benetti è oggi sinonimo di Yachting d’avanguardia capace di interpretare un nuovo lifestyle. Perché quello che si costruisce all’interno di questi cantieri non è solo un oggetto di lusso assoluto, è la creazione di una vera e propria esperienza.

“I clienti spesso ci ringraziano per aver costruito non solo un’imbarcazione”, ci spiega orgogliosa Giovanna Vitelli, “ma una vera e propria memory machine, cioè una macchina dei ricordi.”

Benetti “The House of Yachting"

Fondato nel 1873, Benetti è lo storico cantiere italiano specializzato in yacht di lusso, icona di uno stile senza tempo e di eccellenza nella costruzione. Ogni yacht è unico, realizzato in base ai desideri del proprio Armatore. Benetti progetta, costruisce e commercializza imbarcazioni in composito da 34 a 44 metri, e imbarcazioni in alluminio e acciaio da 37 fino a oltre 100 metri. Sono otto le categorie della gamma: Class, Motopanfilo, Oasis, B.Yond, B.Now, B.Century, B.Loft e Custom. Parte del Gruppo Azimut|Benetti, leader mondiale del settore, Benetti impiega solo personale altamente specializzato nell’unità produttiva di Livorno, nell’headquarter di Viareggio e negli uffici di Fort Lauderdale, Dubai, Hong Kong, Singapore e Londra.