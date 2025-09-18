Milano, morto il fotografo Maurizio Rebuzzini: si indaga per omicidio

Trovato in fin di vita nel ballatoio dell'appartamento in cui lavorava, Maurizio Rebuzzini è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto. A dare l'allarme è stato il figlio. Sul corpo della vittima sono stati constatati segni compatibili con uno strangolamento. Sulla vicenda indagano gli agenti della Squadra mobile

Il fotografo 74enne Maurizio Rebuzzini è stato trovato ieri sera in fin di vita sul ballatoio dell'appartamento in cui lavorava a Milano. L'uomo è stato poi trasportato in arresto cardiaco all'ospedale Fatebenefratelli, dove è deceduto. A dare l'allarme è stato il figlio 44enne del fotografo, dopo averlo rinvenuto all'interno di un edificio in via Zuretti nella zona della stazione Centrale milanese. Sul corpo della vittima sono stati constatati ecchimosi e segni compatibili con uno strangolamento. Sull'episodio indagano gli agenti della Squadra mobile.