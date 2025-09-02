Operaio barese di 26 anni trovato morto in spiaggia a Cannes

Esplora tutte le offerte Sky
Cannes, operaio barese di 26 anni trovato morto in spiaggia: disposta l'autopsia

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Il decesso è avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 agosto sulla spiaggia della città francese. La Procura di Nizza ha avviato un'indagine  per fare chiarezza sulle dinamiche del decesso

Francesco Silecchia, giovane operaio 26enne di Bari è stato trovato senza vita sulla spiaggia di Cannes la notte tra 28 e 29 agosto. Gli inquirenti hanno aperto un'indagine per fare chiarezza sulle cause della morte. Il ragazzo, il cui cadavere è stato ritrovato alle prime ore dell'alba sulla battigia, era arrivato in Francia proprio il 28 agosto ed era uscito dopo aver fatto il check-in in uno degli alberghi della città. Silecchia, residente nel quartiere San Paolo di Bari, era arrivato a Cannes per lavoro insieme ad altri colleghi. Di lui non si era saputo più nulla per ore prima del ritrovamento del corpo.

 

Ricostruzione del caso

Secondo quanto emerso finora, il 26enne - padre di una bambina di 4 anni - sarebbe morto per un infarto, ma saranno l'autopsia e i risultati degli esami istologici e tossicologici a fugare ogni dubbio. Nelle scorse ore i familiari, assistiti dall'avvocato Felice Falagario sono giunti in Francia e hanno completato le operazioni di riconoscimento del corpo. Nei prossimi giorni sarà svolta l'autopsia e solo dopo sarà dato il nulla osta per il rientro in patria della salma. Silecchia, residente nel quartiere San Paolo di Bari, era arrivato a Cannes per lavoro insieme ad altri colleghi. Sulla sua morte indaga la Procura di Nizza che coordina le indagine della gendarmerie.

