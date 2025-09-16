Chef Luchin arrestato a San Francisco: accusato di tre rapine in banca

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Chef italiano Valentino Luchin arrestato a San Francisco: è accusato di 3 rapine in banca

Cronaca
Facebook

Famoso nella “Bay Area” per la cucina italiana, Valentino Luchin è stato arrestato a San Francisco con l’accusa di aver rapinato tre banche nello stesso giorno. Le rapine sarebbero avvenute nel Central District, dove avrebbe usato un biglietto scritto a mano per chiedere denaro ai cassieri

ascolta articolo

Lo chef italiano Valentino Luchin, 62 anni, originario di Este (Padova), è stato arrestato dalla polizia di San Francisco con l’accusa di aver rapinato tre diverse banche nello stesso giorno. Le rapine contestate risalgono a mercoledì della scorsa settimana e si sono svolte nel Central District di San Francisco, dove l’uomo avrebbe consegnato al cassiere un biglietto scritto a mano per farsi consegnare il denaro.

Valentino Luchin: chi è 

Luchin era molto conosciuto nella Bay Area per la sua cucina italiana: aveva lavorato come executive chef al Rose Pistola di North Beach ed era stato proprietario del ristorante Ottavio a Walnut Creek, entrambi oggi chiusi. Era considerato una “stella nascente” della ristorazione in California. Trasferitosi negli Stati Uniti dall’Italia nel 1993, Luchin aveva già avuto problemi con la giustizia: nel 2018 era stato arrestato con l'accusa di aver rapinato una filiale Citybank. Dopo la chiusura di Ottavio nel 2016, lui e la moglie avevano avuto gravi difficoltà economiche.

Leggi anche

Baby Gang, il trapper arrestato per possesso illegale di arma
FOTOGALLERY

Ansa/Ipa

1/33
Cronaca

Fatti di cronaca 2024, da Ferragni indagata a esplosione di Calenzano

Fra gli avvenimenti di cronaca che hanno segnato l’ultimo anno c’è il cosiddetto “Pandoro gate” che ha coinvolto l’imprenditrice digitale. Poi le proteste degli agricoltori, le stragi in famiglia - Altavilla Milicia, Cisterna di Latina, Paderno Dugnano e Nuoro -, gli incidenti sul lavoro - da Firenze a Bargi -, le inchieste sui casi di dossieraggio, Toti ai domiciliari, il ritorno in Italia di Chico Forti, il naufragio del Bayesian, l’omicidio di Sharon Verzeni e l’inchiesta sulle curve ultras

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Toscana, insulti razzisti a Bundu: lei risponde con una banana

Cronaca

A denunciare l'accaduto è stata la stessa candidata alle prossime regionali per Toscana Rossa....

Chef Luchin arrestato a San Francisco: accusato di tre rapine in banca

Cronaca

Famoso nella “Bay Area” per la cucina italiana, Valentino Luchin è stato arrestato a San...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 settembre: rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali di oggi troviamo la nuova offensiva di...

16 foto

Caso Visibilia, processo a Daniela Santanchè: oggi nuova udienza

Cronaca

Riparte il procedimento che riguarda le accuse di false comunicazioni sociali sui bilanci delle...

Papa Leone alle vittime di abusi del clero: "La Chiesa si inginocchia"

Cronaca

L'appello lanciato dal Pontefice nell'omelia della Messa in occasione dell'appuntamento...

Cronaca: i più letti