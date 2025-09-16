Chef Luchin arrestato a San Francisco: accusato di tre rapine in banca

Lo chef italiano Valentino Luchin, 62 anni, originario di Este (Padova), è stato arrestato dalla polizia di San Francisco con l’accusa di aver rapinato tre diverse banche nello stesso giorno. Le rapine contestate risalgono a mercoledì della scorsa settimana e si sono svolte nel Central District di San Francisco, dove l’uomo avrebbe consegnato al cassiere un biglietto scritto a mano per farsi consegnare il denaro.

Valentino Luchin: chi è



Luchin era molto conosciuto nella Bay Area per la sua cucina italiana: aveva lavorato come executive chef al Rose Pistola di North Beach ed era stato proprietario del ristorante Ottavio a Walnut Creek, entrambi oggi chiusi. Era considerato una “stella nascente” della ristorazione in California. Trasferitosi negli Stati Uniti dall’Italia nel 1993, Luchin aveva già avuto problemi con la giustizia: nel 2018 era stato arrestato con l'accusa di aver rapinato una filiale Citybank. Dopo la chiusura di Ottavio nel 2016, lui e la moglie avevano avuto gravi difficoltà economiche.