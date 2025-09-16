Scuola, 8 studenti su 10 usano l'IA ma i prof non lo sanno. Lo studio

L'84% degli studenti impiega l'intelligenza artificiale generativa settimanalmente per compiti a casa e verifiche, ma il 36% dei docenti crede che i propri alunni non la usino mai. La fotografia del primo studio nazionale realizzato da Tortuga e Yellow Tech ascolta articolo

Otto studenti su dieci usano regolarmente strumenti di intelligenza artificiale generativa (GenAI), ma oltre un terzo dei docenti crede che i propri studenti non li utilizzino mai. È il paradosso che emerge dal primo studio nazionale sull’impatto dell'IA generativa nella scuola italiana, realizzato da Tortuga in collaborazione con Yellow Tech. La ricerca ha coinvolto oltre 3.800 tra insegnanti, studenti delle superiori e personale ATA, provenienti da 274 scuole in 18 regioni italiane.

Quanti studenti usano l'IA e come lo fanno

I dati raccolti dall'indagine descrivono un uso dell'IA generativa ormai consolidato: la adoperano settimanalmente il 66% dei docenti e l’84% degli studenti. Eppure, il 36% dei docenti crede che i propri alunni non la usino mai, mentre in realtà solo il 16% degli scolari non la sfrutta regolarmente.

L'uso da parte degli studenti rimane prevalentemente "di convenienza": il 57% si limita al controllo delle risposte corrette o alla ricerca di idee. Gli insegnanti mostrano interesse per l'uso didattico dell'IA - come la preparazione di materiali e verifiche - ma pochi la impiegano per velocizzare le attività amministrative e burocratiche.