Scuola, 8 studenti su 10 usano l'IA ma i prof non lo sanno. Lo studio

L'84% degli studenti impiega l'intelligenza artificiale generativa settimanalmente per compiti a casa e verifiche, ma il 36% dei docenti crede che i propri alunni non la usino mai. La fotografia del primo studio nazionale realizzato da Tortuga e Yellow Tech
Otto studenti su dieci usano regolarmente strumenti di intelligenza artificiale generativa (GenAI), ma oltre un terzo dei docenti crede che i propri studenti non li utilizzino mai. È il paradosso che emerge dal primo studio nazionale sull’impatto dell'IA generativa nella scuola italiana, realizzato da Tortuga in collaborazione con Yellow Tech. La ricerca ha coinvolto oltre 3.800 tra insegnanti, studenti delle superiori e personale ATA, provenienti da 274 scuole in 18 regioni italiane.
Quanti studenti usano l'IA e come lo fanno
I dati raccolti dall'indagine descrivono un uso dell'IA generativa ormai consolidato: la adoperano settimanalmente il 66% dei docenti e l’84% degli studenti. Eppure, il 36% dei docenti crede che i propri alunni non la usino mai, mentre in realtà solo il 16% degli scolari non la sfrutta regolarmente.
L’uso da parte degli studenti rimane prevalentemente “di convenienza”: il 57% si limita al controllo delle risposte corrette o alla ricerca di idee. Gli insegnanti mostrano interesse per l’uso didattico dell’IA - come la preparazione di materiali e verifiche - ma pochi la impiegano per velocizzare le attività amministrative e burocratiche.
Potrebbe interessarti
Smartphone a scuola, è giusto vietarli?
Le paure dei docenti
Il 66% dei docenti dichiara di percepire le potenzialità positive dell'IA generativa e ne fa uso settimanalmente per arricchire il proprio lavoro. Chi, invece, non ne fa uso tende a considerarla una minaccia al pensiero critico. Si crea, dunque, una spaccatura tra docenti e studenti: il 71% dei ragazzi avverte un calo di fiducia da parte dei propri insegnanti, mentre due docenti su tre dichiarano che preferirebbero premiare un elaborato più debole ma realizzato in autonomia, piuttosto che uno più valido ma supportato dall’IA.
Eppure, tre docenti e studenti su quattro (75%) concordano che l'IA generativa possa aiutare gli studenti in difficoltà. Tra chi la utilizza regolarmente, la quota sale al 78%. Resta, in ogni caso, forte la preoccupazione che un uso eccessivo possa compromettere lo sviluppo di abilità critiche.
Potrebbe interessarti
Suicida a 15 anni, fratello scrive a Valditara: “Vittima di bullismo”
Back to school, libri per bambini 8 titoli per iniziare alla grande
Si riparte! Risuona la prima campanella del nuovo anno scolastico ed è ora di ricominciare lo studio. Ecco 8 proposte per conoscere meglio la scuola, per scoprire il mondo della natura e per sorridere con divertenti avventure. Buona lettura!