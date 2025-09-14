Suicida a 15 anni, fratello scrive a Valditara: “Vittima di bullismo”

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Suicida a 15 anni, il fratello scrive a Valditara e Meloni: “Vittima di bullismo”

Cronaca
©Getty

Il ragazzo di 15 anni lo scorso giovedì mattina è stato ritrovato senza vita all'interno della cameretta dell'abitazione dove viveva con i suoi genitori a Santi Cosma e Damiano, nel sud della provincia di Latina. La missiva denuncia tutte le angherie che ha subito

ascolta articolo

Una lettera di denuncia contro gli episodi di bullismo subiti da un 15enne morto suicida è stata inviata al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e alla premier Giorgia Meloni. A scriverla il fratello di Paolo, trovato senza vita giovedì mattina nella sua camera a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. La missiva elenca tutte le violenze subite dal giovane, che lo avrebbero portato al suicidio.

Aperta un'inchiesta per istigazione al suicidio

La procura di Cassico ha disposto l'apertura di un'inchiesta ipotizzando l'istigazione al suicidio e ha disposto l'autopsia del ragazzo. Il fratello nella lettera, anticipata dal Messaggero, racconta come Paolo fosse "perseguitato dai bulli", con messaggi, scherzi, insulti. Sul caso indagano i carabinieri, i quali hanno sequestrato i telefoni di alcuni ragazzi suoi coetanei. La sera prima della sua morte, il quindicenne aveva scritto un messaggio ai suoi compagni, chiedendogli di "conservagli un posto in prima fila" a scuola. La mattina dopo, invece, è stato ritrovato senza vita.

Leggi anche

Bullismo, Istat: un ragazzo su cinque ne è vittima
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/8
Cronaca

Scuola, come cambierà il voto in condotta con la riforma Valditara

In vista del rientro sui banchi a settembre il ministro dell’Istruzione e del Merito ha annunciato una stretta contro il bullismo e gli episodi di aggressioni al personale scolastico con l’introduzione di nuovi criteri di valutazione sul comportamento in classe. Torna dopo sei anni il voto in condotta alle scuole medie mentre alle superiori il giudizio inciderà sui crediti per l’ammissione all’Esame di Stato. Per le sospensioni lunghe il governo punta a favorire attività civiche presso strutture convenzionate

Vai alla Fotogallery

A chi chiedere aiuto

Chi ha pensieri suicidi o si trova in difficoltà può chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327 oppure  al 324 011 7252 (numero che si può contattare anche attraverso una chat Whatsapp). 

Cronaca: Ultime notizie

Suicida a 15 anni, fratello scrive a Valditara: “Vittima di bullismo”

Cronaca

Il ragazzo di 15 anni lo scorso giovedì mattina è stato ritrovato senza vita all'interno della...

Roma, neonata muore subito dopo il parto in "casa per la maternità"

Cronaca

La tragedia è avvenuta intorno alle 15 di sabato alla "Casa Materna Il Nido" di via Marmorata,...

Sulmona, violentano una 12enne e diffondono video su WhatsApp

Cronaca

Al centro della vicenda un diciottenne e un quattordicenne, indagati dalla Procura con l'accusa...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 settembre: rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei giornali, le parole di Meloni dopo l'attentato a Kirk: "La sinistra minimizza il...

15 foto

Il piano italiano per gli ospedali in caso di guerra: cosa sappiamo

Cronaca

Il conflitto ancora in corso tra Ucraina e Russia e gli ultimi episodi collaterali - come...

Cronaca: i più letti