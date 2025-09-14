Suicida a 15 anni, fratello scrive a Valditara: “Vittima di bullismo”

Il ragazzo di 15 anni lo scorso giovedì mattina è stato ritrovato senza vita all'interno della cameretta dell'abitazione dove viveva con i suoi genitori a Santi Cosma e Damiano, nel sud della provincia di Latina. La missiva denuncia tutte le angherie che ha subito

Una lettera di denuncia contro gli episodi di bullismo subiti da un 15enne morto suicida è stata inviata al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e alla premier Giorgia Meloni. A scriverla il fratello di Paolo, trovato senza vita giovedì mattina nella sua camera a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. La missiva elenca tutte le violenze subite dal giovane, che lo avrebbero portato al suicidio.

Aperta un'inchiesta per istigazione al suicidio

La procura di Cassico ha disposto l'apertura di un'inchiesta ipotizzando l'istigazione al suicidio e ha disposto l'autopsia del ragazzo. Il fratello nella lettera, anticipata dal Messaggero, racconta come Paolo fosse "perseguitato dai bulli", con messaggi, scherzi, insulti. Sul caso indagano i carabinieri, i quali hanno sequestrato i telefoni di alcuni ragazzi suoi coetanei. La sera prima della sua morte, il quindicenne aveva scritto un messaggio ai suoi compagni, chiedendogli di "conservagli un posto in prima fila" a scuola. La mattina dopo, invece, è stato ritrovato senza vita.