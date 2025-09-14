Suicida a 15 anni, fratello scrive a Valditara: “Vittima di bullismo”

Il ragazzo di 15 anni lo scorso giovedì mattina è stato ritrovato senza vita all'interno della cameretta dell'abitazione dove viveva con i suoi genitori a Santi Cosma e Damiano, nel sud della provincia di Latina. La missiva denuncia tutte le angherie che ha subito
Una lettera di denuncia contro gli episodi di bullismo subiti da un 15enne morto suicida è stata inviata al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e alla premier Giorgia Meloni. A scriverla il fratello di Paolo, trovato senza vita giovedì mattina nella sua camera a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. La missiva elenca tutte le violenze subite dal giovane, che lo avrebbero portato al suicidio.
Aperta un'inchiesta per istigazione al suicidio
La procura di Cassico ha disposto l'apertura di un'inchiesta ipotizzando l'istigazione al suicidio e ha disposto l'autopsia del ragazzo. Il fratello nella lettera, anticipata dal Messaggero, racconta come Paolo fosse "perseguitato dai bulli", con messaggi, scherzi, insulti. Sul caso indagano i carabinieri, i quali hanno sequestrato i telefoni di alcuni ragazzi suoi coetanei. La sera prima della sua morte, il quindicenne aveva scritto un messaggio ai suoi compagni, chiedendogli di "conservagli un posto in prima fila" a scuola. La mattina dopo, invece, è stato ritrovato senza vita.
Leggi anche
Bullismo, Istat: un ragazzo su cinque ne è vittima
©IPA/Fotogramma
Scuola, come cambierà il voto in condotta con la riforma Valditara
In vista del rientro sui banchi a settembre il ministro dell’Istruzione e del Merito ha annunciato una stretta contro il bullismo e gli episodi di aggressioni al personale scolastico con l’introduzione di nuovi criteri di valutazione sul comportamento in classe. Torna dopo sei anni il voto in condotta alle scuole medie mentre alle superiori il giudizio inciderà sui crediti per l’ammissione all’Esame di Stato. Per le sospensioni lunghe il governo punta a favorire attività civiche presso strutture convenzionate
A chi chiedere aiuto
Chi ha pensieri suicidi o si trova in difficoltà può chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327 oppure al 324 011 7252 (numero che si può contattare anche attraverso una chat Whatsapp).