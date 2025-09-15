Trentino, 15enne investita e uccisa da camion mentre aspettava autobus

Esplora tutte le offerte Sky
Trentino, 15enne investita e uccisa da un camion mentre aspettava autobus

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Una ragazza di 15 anni è morta dopo essere stata investita da un camion nelle vicinanze della fermata dei bus a Giustino. A quanto si apprende, l'incidente si è verificato ai margini della strada statale 239 pochi minuti dopo le 7

ascolta articolo

Una ragazza di 15 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale in val Rendena. L'incidente si è verificato intorno alle ore 7.15 in località Giustino. Secondo le prime informazioni, la studentessa è stata travolta da un camion mentre stava aspettando l'autobus lungo la strada statale 239. 

La giovane è deceduta sul posto

Nonostante il tempestivo intervento di due ambulanze e dell'elisoccorso con il medico d'urgenza la giovane è deceduta sul posto. I carabinieri sono impegnati nella ricostruzione della dinamica dell'incidente. 

