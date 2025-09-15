Papa Leone alle vittime di abusi del clero: "La Chiesa si inginocchia"

L'appello lanciato dal Pontefice nell'omelia della Messa in occasione dell'appuntamento giubilare: "La violenza patita non può essere cancellata. Anche a voi che avete subito l'ingiustizia dell'abuso, Maria ripete oggi: Io sono tua Madre". E ancora: "Fame e guerra, si ascolti grido bambini innocenti"

"Il dolore non generi violenza" che "non è l'ultima parola, perché vinta dall'amore che sa perdonare", anche se "la violenza patita non può essere cancellata". Sono parole di Papa Leone che, in occasione del Giubileo della Consolazione si è rivolto anche alle vittime di abusi all'interno della Chiesa: "Anche a voi, fratelli e sorelle che avete subito l'ingiustizia e la violenza dell'abuso, Maria ripete oggi: "Io sono tua madre". E nessuno può togliere questo dono personale offerto a ciascuno. E la Chiesa, di cui alcuni membri purtroppo vi hanno ferito, oggi si inginocchia insieme a voi davanti alla Madre. Che tutti possiamo imparare da lei a custodire i più piccoli e fragili con tenerezza!".