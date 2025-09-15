Matilda Ferrari, una giovane promessa del pattinaggio artistico su ghiaccio, è tragicamente deceduta a 15 anni in un incidente stradale avvenuto a Giustino, in Trentino. La ragazza stava attraversando la strada statale 239, nei pressi del bivio per Massimeno, per raggiungere la fermata dell'autobus che l'avrebbe portata all'istituto "Don Guetti" di Tione. Secondo le prime ricostruzioni, Matilda ha attraversato sulle strisce pedonali, dove è presente un semaforo a chiamata, ed è stata travolta da un camion che transitava con il semaforo verde, senza riuscire a frenare in tempo. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori, la giovane è deceduta sul posto.

Giovane di talento

Originaria di Giustino, Matilda era molto conosciuta in Val Rendena. Era una talentuosa pattinatrice su ghiaccio, atleta della Sporting Ghiaccio Pinzolo Artistico e Ritmico, e una studentessa dell'istituto "Don Guetti" di Tione. La sua morte ha sconvolto la comunità locale, con il sindaco di Giustino, Manuel Cosi, che ha espresso il suo dolore per la tragedia, dichiarando: "È una tragedia immane, che ci lascia senza parole. Non si può uscire la mattina per andare a scuola e morire così. Siamo basiti. È terribile quanto è accaduto."