15enne suicida, Valditara chiama il padre. Ispezioni nelle due scuole

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha chiamato il padre di Paolo il ragazzo che si è tolto la vita nei giorni scorsi nella sua casa nel Comune dei Santi Cosma e Damiano , in provincia di Latina, e gli ha espresso solidarietà e vicinanza. Valditara ha, inoltre, assicurato che le ispezioni nelle due scuole frequentate dal figlio, alle medie e poi alle superiori - il ragazzo avrebbe dovuto iniziare il secondo anno dell'istituto tecnico Pacinotti di Fondi - sono partite.

Il ministro: "Fenomeno del bullismo drammaticamente in aumento"

"Il tema del bullismo mi rattrista e mi sta molto a cuore; noi abbiamo adottato una serie di misure, tra cui anche le nuove norme sulla condotta", ha detto Valditara a a Coffee Break su La 7. "È un tema che va affrontato con grande determinazione e con una legge abbiamo previsto l'obbligo dei dirigenti scolastici, nel caso di atti di bullismo, di chiamare i genitori dei ragazzi coinvolti come autori dei fatti e di attivare le attività educative necessarie". "Nei casi più gravi di reiterazione è prevista anche la denuncia alle autorità preposte", ha aggiunto il ministro. "Ora dobbiamo verificare se la legge è stata rispettata. Certo è che il fenomeno del bullismo è drammaticamente in aumento in tutta Europa, un aumento probabilmente legato all'abuso dei social. Varate le misure, ora dobbiamo essere inflessibili".

A chi chiedere aiuto

Chi ha pensieri suicidi o si trova in difficoltà può chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327 oppure al 324 011 7252 (numero che si può contattare anche attraverso una chat Whatsapp).