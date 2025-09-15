15enne suicida, Valditara chiama il padre. Ispezioni nelle due scuole

Esplora tutte le offerte Sky
15enne suicida a Latina, Valditara chiama il padre di Paolo. Ispezioni nelle due scuole

Cronaca

Indagini in corso per capire se si possa configurare il reato di istigazione al suicidio per la morte del ragazzo. Il ministro: "Tema del bullismo va affrontato con grande determinazione"

ascolta articolo

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha chiamato il padre di Paolo il ragazzo che si è tolto la vita nei giorni scorsi nella sua casa nel Comune dei Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, e gli ha espresso solidarietà e vicinanza. Valditara ha, inoltre, assicurato che le ispezioni nelle due scuole frequentate dal figlio, alle medie e poi alle superiori - il ragazzo avrebbe dovuto iniziare il secondo anno dell'istituto tecnico Pacinotti di Fondi - sono partite. 

Il ministro: "Fenomeno del bullismo drammaticamente in aumento"

"Il tema del bullismo mi rattrista e mi sta molto a cuore; noi abbiamo adottato una serie di misure, tra cui anche le nuove norme sulla condotta", ha detto Valditara a a Coffee Break su La 7.  "È un tema che va affrontato con grande determinazione e con una legge abbiamo previsto l'obbligo dei dirigenti scolastici, nel caso di atti di bullismo, di chiamare i genitori dei ragazzi coinvolti come autori dei fatti e di attivare le attività educative necessarie". "Nei casi più gravi di reiterazione è prevista anche la denuncia alle autorità preposte", ha aggiunto il ministro. "Ora dobbiamo verificare se la legge è stata rispettata. Certo è che il fenomeno del bullismo è drammaticamente in aumento in tutta Europa, un aumento probabilmente legato all'abuso dei social. Varate le misure, ora dobbiamo essere inflessibili".

A chi chiedere aiuto

Chi ha pensieri suicidi o si trova in difficoltà può chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327 oppure  al 324 011 7252 (numero che si può contattare anche attraverso una chat Whatsapp). 

Suicida a 15 anni, fratello scrive a Valditara: “Vittima di bullismo”

