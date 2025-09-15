Doppio femminicidio a Modena, condanna all'ergastolo in appello

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Doppio femminicidio a Modena, Salvatore Montefusco condannato all'ergastolo in appello

Cronaca
©Ansa

Nel 2022 l'uomo uccise a fucilate la moglie Gabriela Trandafir e la figlia della donna, Renata, a Cavazzona di Castelfranco Emilia. Riformata dai giudici di secondo grado la sentenza della Corte di assise con il discusso passaggio sulla "comprensibilità umana" dei motivi che avrebbero spinto l'imputato ad agire e che aveva portato a un'attenuazione della pena

ascolta articolo

Condanna all'ergastolo in appello per Salvatore Montefusco, in accoglimento dell'impugnazione della Procura contro i 30 anni inflitti in primo grado all'uomo che il 13 ottobre 2022 uccise a fucilate la moglie Gabriela Trandafir e la figlia della donna, Renata, a Cavazzona di Castelfranco Emilia (Modena). È stata, dunque, riformata dai giudici di secondo grado la sentenza della Corte di assise modenese con il discusso passaggio sulla "comprensibilità umana" dei motivi che avrebbero spinto l'imputato ad agire e che aveva portato ad un'attenuazione della pena.

Disposto l'isolamento diurno per un anno

Disposto anche l'isolamento diurno per un anno. "La famiglia di Gabriela e Renata esprime una grandissima soddisfazione per l'ergastolo comminato", ha detto l'avvocato dei familiari delle vittime Barbara Iannuccelli. "È stato dunque riconosciuto che la concessione delle attenuanti generiche era assolutamente sbagliata, è stato dunque eliminato il giudizio di bilanciamento con le aggravanti".

Leggi anche

Femminicidio Sara Campanella, la famiglia denuncia la madre del killer
FOTOGALLERY

©Ansa

1/14
Cronaca

Femminicidi, da Sula a Campanella: i casi di cronaca del 2025

Donne, madri, figlie. Spesso uccise dall'ex partner o dal compagno, per desiderio di possesso, incapacità di accettare una separazione o comunque motivi correlati al solo fatto di essere donna. Vicende di violenza che continuano a occupare le pagine di cronaca. Dietro ai numeri dei femminicidi ci sono volti, storie, vite distrutte: ecco chi erano alcune delle vittime

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Doppio femminicidio a Modena, condanna all'ergastolo in appello

Cronaca

Nel 2022 l'uomo uccise a fucilate la moglie Gabriela Trandafir e la figlia della donna, Renata, a...

15enne suicida, Valditara chiama il padre. Ispezioni nelle due scuole

Cronaca

Indagini in corso per capire se si possa configurare il reato di istigazione al suicidio per la...

Morto Franco Ligas, il giornalista sportivo di Mediaset aveva 79 anni

Cronaca

Per decenni ha raccontato pugilato, tennis, calcio e ippica al pubblico italiano. Nel corso della...

Verona, 16enne annega in una piscina privata

Cronaca

Il giovane, di nazionalità cingalese, si sarebbe allontanato da un centro professionale dove...

Milano, 23enne pubblica su un sito porno foto di 25 amiche: indagato

Cronaca

Il giovane avrebbe preso le foto dai loro profili social e le avrebbe pubblicate, senza il loro...

Cronaca: i più letti