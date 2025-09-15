Salgono a 46 i casi Chikungunya nel Veronese, sospese sagre e feste

Gli interventi di bonifica sono stati attuati anche a Verona e nelle altre località dove si sono registrati i contagi, in particolare Sant'Ambrogio di Valpolicella, tuttavia dal Dipartimento Prevenzione del Veneto è stato confermato che quella Veronese è l'unica provincia veneta che finora è stata colpita dal virus Chikungunya, anche se solo per 2 dei 46 contagiati è stato necessario il ricovero in ospedale

I casi di virus Chikungunya nel veronese crescono di giorno in giorno, nel fine settimana sono saliti a quota 46, ma resta la preoccupazione legata alle possibili ripercussioni sugli eventi pubblici, a cominciare da sagre e feste di paese. Sono state già tre quelle annullate o sospese e c'è stata anche una riapertura per la 'sagra del Ceo' questa mattina a Verona, con un focolaio che dal 6 agosto - giorno del primo contagio accertato, ad Arbizzano, località tra Verona e Negrar di Valpolicella - si è allargato a macchia di leopardo, coinvolgendo il comune capoluogo e la Valpolicella, ma anche Affi e Isola della Scala, dove si è registrato l'ultimo caso di infezione.