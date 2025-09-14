Esplora tutte le offerte Sky
Politecnico di Milano, al via il Festival dell’Ingegneria 2025

Cronaca

Tre giorni di eventi, giochi e incontri per la prima volta nei due campus Leonardo e Bovisa, Un’occasione, aperta a tutti, per avvicinarsi alle STEM. L’ingresso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria

ascolta articolo

Prende il via dal 19 al 21 settembre la quinta edizione del Festival Internazionale dell'Ingegneria, organizzato dal Politecnico di Milano per la prima volta nei due campus Leonardo e Bovisa. Si va dalla sostenibilità all’innovazione passando per robotica, tecnologie inclusive e temi più specifici per i bambini, come La fisica di Star Wars.

Gli ospiti

Tra i protagonisti degli eventi del Festival ci saranno Carlo Ratti, docente del Poli e del MIT di Boston, l’imprenditrice digitale Daria Majidi, Tommaso Ghidini, direttore del Dipartimento di Meccancia dell’ESA, l’esploratrice polare Chiara Montanari, il divulgatore Massimo Polidoro. Tra gli spettacoli, Né brutta, né bella – Nel salotto di Maria Gaetana Agnesi  ´sabato 20 alle 19), di Maria Eugenia D’Aquino, Einstein & me, della fisica e divulgatrice scientifica Gabriella Greison (il 21 alle 19, la voce di Einstein è di Giancarlo Giannini).

L'evento di apertura

AI Against Injustice – L’ingegneria tra dati, ambiente e diritti. Un dialogo tra scienza, impresa, spazio e giustizia sociale, una riflessione su come l’ingegneria, l’intelligenza artificiale e la tecnologia possano contribuire a correggere le ingiustizie, le disuguaglianze e a tutelare i diritti. Ne discutono venerdì 19 alle 18 al campus Bovisa Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico, Brunello Cucinelli, l’astrofisica Ersilia Vaudo, la presidente di Emergency Rossella Miccio, l’inviato del Corriere Massimo Sideri e Kostantin Novosëlov, premio Nobel per la Fisica per i suoi studi sul grafene (che lo stesso giorno terrà anche una lectio).

I laboratori per bambini 

 La fisica di Star Wars, Scoprire l’energia giocando. E tanti altri i laboratori per bambini nei tre giorni del festival dedicati alla tecnologia e alla robotica. Alla ricerca dell’oro, e a quelli per i Teens come Agritech, Droni e divertimento, Interactive Cybersecurity. Ci sono anche i Talks: Scenari di geopolitica e aIl’Antartide come bussola per il futuro, la Città che cambia, sono solo alcuni esempi.

 

